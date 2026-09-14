Ganesh Chaturthi 2026, Ganesh Aarti: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश को समर्पित इस दिन से ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव भी आरंभ हो जाता है। इस साल गणेश उत्सव 14 सितंबर 2026, सोमवार से आरंभ हो रहा है, जो 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को समाप्त होगा।

गणेश उत्सव के दौरान घर और भव्य पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करने के सा-साथ पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान गणपति बप्पा के विभिन्न भजन, मंत्र का जाप किया जाता है।

गणपति बप्पा की आरतियों में सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची… बेहद लोकप्रिय है। यह मराठी भाषा में रचित गणेश आरती है, जिसे परंपरागत रूप से समर्थ रामदास स्वामी की रचना माना जाता है। इसके विस्तृत पाठ में कुल 7 कड़ियां बताई जाती हैं, जबकि वर्तमान में पूजा-पाठ के दौरान आमतौर पर इसकी 3 कड़ियां ही अधिक प्रचलित हैं। आइए जानते हैं सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची… गणेश आरती के प्रचलित एवं संपूर्ण बोल।

गणेश जी की आरती

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची ।

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥

सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची ।

कंठी झटके माळ मुक्ताफलांची ॥१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥ध्रु०॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा ।

चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ॥

हिरेजडीत मुकुट शोभतो बरा ।

रुणझुणती नूपरें चरणीं घागरिया ॥ जय० ॥२॥

माथा मुकुट मणी कानी कुंडले ।

सोंड दोंदावरी शेंदुर चर्चिले ।।

नागबंद सोंड-दोंद मिराविले ।

विश्वरूप तया मोरयाचे देखिले ॥ जय० ॥३॥

चतुर्भुज गणराज बाही बाहुटे ।

खाजयाचे लाडू करुनी गोमटे ।।

सुवर्णाचे ताटी शर्करा घृत ।

अर्पी तो गणराज विघ्ने वारीतो ॥ जय० ॥४॥

छत्रे चामरे तुजला मिरविती ।

उंदीराचे वाहन तुजला गणपती ।।

ऐसा तु कलीयुगी सकळीक पाहसी ।

आनंदे भक्तासी प्रसन्न होसी ॥ जय० ॥५॥

ता ता धि मि किट धि मि किट नाचे गणपती ।

ईश्वर पार्वती कौतुक पाहती ।।

ताल मृदंग वीणा घोर उमटती ।

त्यांचे छंदे करुनी नाचे गणपती ॥ जय० ॥६॥

लंबोदर पीतांबर फणिवरबंधना ।

सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ॥

दास रामाचा वाट पाहे सदना ।

संकटीं पावावें निर्वाणीं रक्षावें सुरवर वंदना

॥ जय ० ॥ ७ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥॥

!!गणपती बाप्पा मोरया!!

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं और उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है। ‘सुखकर्ता दुःखहर्ता’ आरती के पाठ और इसकी कड़ियों में अलग-अलग स्रोतों एवं परंपराओं के अनुसार कुछ भिन्नताएं मिल सकती हैं। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-विधि के लिए अपने परिवार की परंपरा एवं योग्य आचार्य की सलाह को प्राथमिकता दें।