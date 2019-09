Ganesh Ji Aarti, Ganpati Aarti Video: 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतीमा का विसर्जन किया जायेगा। इस दिनों कई लोगों के घरों में बप्पा विराजमान हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार 2 सितंबर को मनाया गया। जिस दिन लोग घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और फिर उनकी 10 दिनों तक विधिवत पूजा के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। लेकिन कोई भी पूजा बप्पा की इस आरती के बिना अधूरी मानी जाती है….

गणेश जी की आरती (Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Aarti)

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥

एकदन्त दयावन्त चारभुजाधारी।

माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी॥

पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे सन्त करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥

अन्धे को आँख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

‘सूर’ श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥

गणेश विसर्जन: बप्पा की विधि विधान पूजा के समय इस आरती को जरूर किया जाता है गान। साथ ही कोई भी पूजा भगवान गणेश की इस आरती को उतारे बिना मानी जाती है अधूरी। बता दें कि 12 सितंबर को गणेश विसर्जन है। वैसे तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन गणेश चतुर्थी के तीसरे, चौथे, सातवें दिन भी किया जाता है लेकिन दशवें दिन यानी अंनत चतुर्दशी के दिन विसर्जन का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है।

गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त (Ganesh Visarjan Muhurat 2019) : सुबह – प्रातः 06:16 से प्रातः 07:48 तक दूसरा मुहूर्त – प्रातः 10:51 से प्रातः 03:27 तक दोपहर मुहूर्त – शाम 04:59 से शाम 06:30 तक शाम मुहूर्त (अमृता, चर) – प्रातः 06:30 अपराह्न से 09:27 बजे रात्रि मुहूर्त (लब) – 12:23 AM से 01:52 AM, 13 सितंबर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ – 05:06 AM 12 सितंबर, 2019 से चतुर्दशी तिथि समाप्त – 07:35 AM 13 सितंबर, 2019 को

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App