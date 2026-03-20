Gangaur Aarti Lyrics: वैदिक पंचांग के अनुसार, 21 मार्च 2026 को गणगौर का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गणगौर पूजा विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि यदि यह व्रत गुप्त रूप से रखा जाए, तो इसका फल और भी अधिक शुभ मिलता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि-विधान से माता गौरी और ईसर जी की पूजा करती हैं, उन्हें श्रृंगार अर्पित करती हैं और मंगल गीत गाती हैं। वहीं, पूजा के अंत में आरती का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि गणगौर की आरती करने से माता गौरी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

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गणगौर पूजा की आरती (Gangaur Puja Ki Aarti Lyrics)

आरती कीजिए गणगौर ईसर जी की
गौरी शंकर शिव पार्वती की

देसी घी को दीप जलायो
तोड़ तोड़ फूलडा हार बनायो
लाला फूला की थाने हार पहनायो
आरती कीजिए…

महिमा थारी सब कोई गावे
खीर ढोकला को भोग लगावे
भंडार उसके भर देते हो
आरती कीजिए…

ईसर म्हारा छैल छबीला
गोरा म्हारी रूप की रानी
सुंदर जोड़ी पर वारी वारी जाऊं
आरती कीजिए…

जो कोई आपकी शरण में आवे
सर्व सुहाग परम पथ पावे
आरती कीजिए…

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें