ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रह समय- समय पर राशि परिवर्तन करके युति निर्माण करते हैं। साथ ही यह युति का प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर पड़ता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 मई को मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह धन, लग्जरी, वैभव, ऐश्वर्य, विलासता, भौतिक सुख और सुख- सुविधाओं का कारक माना जात है। वहीं गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, समृद्धि, सात्विक धन, ज्योतिष, गुरु और विस्तार के कारक माने जाते हैं। ऐसे में गजलक्ष्मी ग्रह का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ 3 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। इन राशियों को इस समय मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

कैसे बन रहा है गजलक्ष्मी राजयोग

ज्योतिष शास्त्र अनुसार जब कुंडली में गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति बनती है या वो एक साथ युति बनाते हैं और वे केंद्र या त्रिकोण भाव में प्रभावी होते हैं, तब गजलक्ष्मी राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति को आर्थिक मजबूती, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख-संपन्नता प्रदान करता है। इस दौरान अचानक लाभ, करियर ग्रोथ और जीवन में स्थिरता आने के संकेत मिलते हैं।

05 या 06 मई कब है एकदंत संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा- विधि और शुभ मुहूर्त

गजलक्ष्मी राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही गुरु ग्रह आपकी राशि से सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं। इसलिए शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार साबित हो सकता है।

साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है। साथ ही आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। साथ ही धन की सेविंग करने में आप सफल हो सकते हैं।

गजलक्ष्मी राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह योग करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा दिला सकता है। क्योंकि गजलक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और जीवन में नई उपलब्धियां जुड़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आ सकती है।

वहीं इस दौरान आपको निवेश से लाभ मिल सकता है। साथ ही गुरु ग्रह आपकी राशि से पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो सकता है।

गजलक्ष्मी राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac )

आप लोगों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग कर्म भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान कन्या राशि के जातकों को इस समय भाग्य का साथ मिल सकता है। व्यापार में लाभ और नई डील मिलने के योग हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और मानसिक शांति का अनुभव होगा। वहीं व्यापारी वर्ग को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

साथ ही कोई बड़ी व्यवसायिक डील हो सकती है। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से धन और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको समय- समय पर आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। साथ ही इस दौरान देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।