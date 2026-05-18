वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 8 जून को देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति कर्क राशि में बनने जा रही है, जिससे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माने जाने वाला गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। यह राजयोग धन, वैभव, सुख-सुविधा, करियर में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। वहीं इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा लेकिन ज्योतिषाचार्य आदित्य गौड़ के अनुसार इस योग का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। इन लोगों को इस समय करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 8 जून धन के दाता शुक्र ग्रह शाम 5 बजकर 43 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में 8 जून को गुरु और शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा।

कैसे बनता है गजलक्ष्मी राजयोग

वैदिक ज्योतिष में जब धन, सुख और समृद्धि के कारक ग्रह गुरु (बृहस्पति) और शुक्र शुभ स्थिति में एक साथ आते हैं या एक-दूसरे को शुभ दृष्टि देते हैं, तब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, धन और विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख, वैभव, प्रेम और विलासिता के कारक माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति जीवन में आर्थिक मजबूती, ऐश्वर्य और अवसरों में वृद्धि कराने वाली मानी जाती है।

गजलक्ष्मी राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

गुरु और शुक्र की युति आपकी ही राशि में बनने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत बनेंगे। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है।

वहीं जो अविवाहित लोग हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रह सकता है। साथ ही जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रह सकता है।

साथ ही शुक्र ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ और इनकम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं गुरु ग्रह आपकी राशि से छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

गजलक्ष्मी राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह राजयोग विदेश, निवेश और करियर से जुड़े मामलों में शुभ फल दे सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। अचानक धन लाभ या किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। मानसिक तनाव में कमी आएगी और सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है।

वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से तीसरे और कर्म भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। वहीं नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है।

साथ ही गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली में पंचम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं प्रेम विवाह हो सकता है। साथ ही जो रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यह समय अच्छा रह सकता है।

गजलक्ष्मी राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों को इस दौरान करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है। साथ ही इनकम के नए स्त्रोत बन सकते हैं। साथ ही नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

वहीं व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से धन और नवम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

साथ ही गुरु ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको वाहन या प्रापर्टी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रह सकता है। वहीं जो लोग कुंवारे हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।