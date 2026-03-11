Gajkesari Rajyoga 2026 Date: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का विशेष संबंध बनता है, तब शक्तिशाली गजकेसरी राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में धन, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता दिलाने वाला माना जाता है। आपको बता दें कि यह राजयोग गोचर में समय- समय पर बनता रहता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 26 मार्च को गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनने वाला है। क्योंकि गुरु ग्रह अभी मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा 26 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहने की संभावना है।

गजकेसरी राजयोग क्या होता है और कैसे बनता है

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा से केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10) में गुरु ग्रह स्थित होते हैं, तब गजकेसरी राजयोग बनता है या एक ही राशि में चंद्रमा और गुरु ग्रह विराजमान हो। वहीं आपको बता दें कि गज का अर्थ हाथी होता है, जो समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। वहीं केसरी का अर्थ सिंह होता है, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष अनुसार इस योग के बनने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सम्मान और नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है।

इन राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।

वहीं नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए नई डील या साझेदारी लाभदायक साबित हो सकती है। साथ ही सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है। साथ ही इस दौरान आपको मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस दौरान आपको प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनाने के मौके मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह राजयोग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से 11वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। लेकिन आपको कार्यस्थल पर थोड़ी लावरवाही से बचना चाहिए।

इस समय नई योजनाओं की शुरुआत करना शुभ साबित हो सकता है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है और अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रह सकती है। लेकिन इस समय निवेश थोड़ा सोच-समझकर करें।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से दशम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान लंबे समय से अटके हुए कार्य इस दौरान पूरे हो सकते हैं।

नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। वहीं जो नौकरीपेशा लोग हैं, उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने की संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रोजक्ट को समय पर पूरा करना होगा।

हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

