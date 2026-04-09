ज्योतिष में कई शुभ राजयोग का वर्णन मिलता है, जिनके कुंडली में होने से व्यक्ति को मान- सम्मान, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, यहां हम ऐसे ही एक राजयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गजकेसरी राजयोग। यह राजयोग चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार यह राजयोग 21 अप्रैल को बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं।

आपको बता दें ज्योतिष में चंद्र ग्रह को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख-शांति, धन-संपत्ति, रक्त, बायीं आंख, छाती आदि का कारक माना जाता है, तो वहीं गुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में गजकेसरी राजयोग बनने से इन सेक्टरों और 12 राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मिथुन, कन्या और सिंह राशि वालों को पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 21 अप्रैल को दोपहर 1 बजे चंद्रमा मिथुन राशि राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा।

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कैसे बनता है गजकेसरी राजयोग

वैदिक ज्योतिष अनुसार गजकेसरी राजयोग तब बनता है जब गुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं। मतलब जब गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित हों या एक-दूसरे से केंद्र भावों, यानी प्रथम (1), चतुर्थ (4), सप्तम (7) या दशम (10) भाव में हों। क्योंकि केंद्र भावों को कुंडली के सबसे मजबूत स्थान माना जाता है, इसलिए इन स्थानों में गुरु और चंद्रमा का संबंध बनना अत्यंत शुभ फल देता है। जब यह योग बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमत्ता, सम्मान, धन और सफलता के योग मजबूत हो जाते हैं, बशर्ते दोनों ग्रह मजबूत और अशुभ प्रभावों से मुक्त हों।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको करियर में जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप फायदेमंद साबित होने की संभावना है। वहीं इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ा सकती है। साथ ही इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने के संकेत हैं।

लेकिन इस दौरान आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, वरना गलत फैसले हो सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे बजट बिगड़ सकता है।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

आप लोगों के लिए गजकेसरी राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में स्थिरता आने की संभावना है और नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ और विस्तार के संकेत हैं। वहीं इस दौरान आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि इस दौरान आप पर काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर नींद की कमी और थकान से परेशानी हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

गजकेसरी राजयोग सिंह राशि के जातकों को शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान ऑफिस में आपकी लीडरशिप की तारीफ हो सकती है। साथ ही बिजनेस में बड़े फैसले फायदेमंद साबित हो सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। वहीं इस समय इनकम के नए स्त्रोत बन सकते हैं। साथ ही आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

लेकिन इस समय आपो अहंकार से बचना चाहिए या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। पारिवारिक जीवन में छोटे विवाद हो सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।