Gajanana Sankashti Chaturthi 2026 Date: सावन माह में पड़ने वाली गजानन संकष्टी चतुर्थी भगवान श्रीगणेश की आराधना के लिए बेहद शुभ और फलदायी मानी जाती है। यह व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, लेकिन सावन मास में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और श्रीगणेश उनके पुत्र हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान गणेश का पूजन, व्रत और चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सावन की गजानन संंकष्टी चतुर्थी कब है…

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गजानन संकष्टी चतुर्थी 2026 तारीख

वैदिक पंचांग अनुसार सावन मा​ह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 अगस्त को रात में 11 बजकर 8 मिनट पर आरंभ होगी। साथ ही यह तिथि अगले दिन 2 अगस्त को रात 11 बजकर 14 मिनट तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदयातिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर गजानन संकष्टी चतुर्थी यानि सावन संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी।

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गजानन संकष्टी चतुर्थी 2026 मुहूर्त

गजानन संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त प्रात:काल में 04:18 ए एम से 05:02 ए एम तक है। साथ ही अभीजित मुहूर्त दोपहर 12:00 पी एम से लेकर दोपहर 12:53 पी एम तक रहेगा। वहीं जो लोग व्रत रखेंगे, वे गणेश जी की पूजा सुबह में 07:25 ए एम से लेकर दोपहर 12:26 पी एम के बीच कभी भी कर सकते हैं।

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गजानन संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों और बाधाओं का नाश करते हैं। वहीं सावन मास में आने वाली यह संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और श्रीगणेश की कृपा प्राप्त करने का अवसर मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने, गणेश मंत्रों का जाप करने, दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करने से परिवार में सुख-शांति, आर्थिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।