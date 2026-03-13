Fridge Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु के स्थान और दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि यदि घर में चीजें सही दिशा और स्थान पर रखी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। वहीं अगर वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसी तरह रसोई घर में रखा फ्रिज भी वास्तु के अनुसार सही जगह और सही तरीके से रखना जरूरी माना जाता है। कई लोग जगह की कमी के कारण फ्रिज के ऊपर अलग-अलग तरह की चीजें रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर किन चीजों को रखने से बचना चाहिए।

फ्रिज के ऊपर भारी सामान रखने से बचें

वास्तु के अनुसार फ्रिज के ऊपर भारी वस्तुएं, बर्तन या अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा फ्रिज के ऊपर कबाड़ या लंबे समय से उपयोग में न आने वाली चीजें रखना भी अशुभ माना जाता है।

फ्रिज के ऊपर दवाइयां न रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार दवाइयों को फ्रिज के ऊपर रखना अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दवाइयों को हमेशा अलग और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।

धार्मिक वस्तुएं रखने से करें परहेज

भगवान की तस्वीर, पूजा की सामग्री या अन्य धार्मिक वस्तुएं फ्रिज के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसलिए इसके ऊपर पवित्र वस्तुएं रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता।

फ्रिज के ऊपर पौधे या पानी से भरी चीजें न रखें

कई लोग सजावट के लिए फ्रिज के ऊपर छोटे पौधे या मनी प्लांट रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में ऐसा करना सही नहीं माना जाता। इसके अलावा कांच के बर्तन या पानी से भरी वस्तुएं भी फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

फ्रिज को साफ और व्यवस्थित रखें

वास्तु के अनुसार फ्रिज के ऊपर ज्यादा सामान रखने के बजाय इसे खाली और साफ रखना बेहतर माना जाता है। साथ ही फ्रिज के अंदर भी खराब या सड़ा हुआ खाना लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। साफ और व्यवस्थित फ्रिज घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।