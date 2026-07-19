Refrigerator Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की प्रत्येक वस्तु और उसकी दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि फ्रिज आधुनिक किचन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई लोग जगह की कमी के कारण इसके ऊपर अलग-अलग सामान रख देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, फ्रिज के ऊपर कुछ वस्तुओं को रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने, मानसिक तनाव, आर्थिक बाधाओं और पारिवारिक कलह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन-सी 5 चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए…

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1. पानी की बोतल या पानी से भरे बर्तन

वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज अग्नि तत्व से संबंधित विद्युत उपकरण है, जबकि पानी जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। अग्नि और जल तत्व का यह विरोधाभास घर में ऊर्जा का असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए फ्रिज के ऊपर पानी की बोतल, मटका या पानी से भरे बर्तन रखने से बचना चाहिए।

2. दवाइयां

कई लोग सुविधा के लिए फ्रिज के ऊपर दवाइयां रख देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। वहीं व्यावहारिक रूप से भी फ्रिज से निकलने वाली गर्मी कुछ दवाओं की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है।

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3. भगवान की तस्वीर या मंदिर का सामान

वास्तु शास्त्र में देवताओं की तस्वीरों और पूजा सामग्री को हमेशा स्वच्छ और ऊंचे स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। फ्रिज के ऊपर भगवान की मूर्ति, तस्वीर, अगरबत्ती स्टैंड या पूजा का सामान रखना उचित नहीं माना जाता। इससे धार्मिक दृष्टि से शुभ फल में कमी आने की मान्यता है।

4. भारी कबाड़ या बेकार सामान

पुराने डिब्बे, टूटे हुए बर्तन, खाली डिब्बियां या कबाड़ फ्रिज के ऊपर जमा करना वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसके अलावा इससे रसोई भी अव्यवस्थित दिखती है और फ्रिज के वेंटिलेशन पर भी असर पड़ सकता है।

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5. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

मिक्सर, इन्वर्टर की बैटरी, माइक्रोवेव के पार्ट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान फ्रिज के ऊपर रखना भी उचित नहीं माना जाता। इससे गर्मी बढ़ सकती है और उपकरणों के सही संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार भी इससे घर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न होने की मान्यता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र में वर्णित पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसकी सत्यता और प्रभाव व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करते हैं। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का वैज्ञानिक दावा करना नहीं है।