Fish Sign In Hand: हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से किसी भी जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व, भूत, वर्तमान से लेकर भविष्य के बारे में काफी हद तक जाना जा सकता है। हाथ की रेखाओं को देखकर नवग्रहों की स्थिति भी जानी जा सकती है। ये आने वाली परेशानियों से लेकर खुशहाली के भी संकेत देता है। हथेली में बनें विभिन्न प्रकार की रेखाएं और चिन्ह का कोई न कोई मतलब अवश्य होता है। ऐसे ही अगर आपकी हथेली में मछली का चिन्ह बना है, तो वह काफी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में बने मछली का अर्थ के साथ प्रभाव के बारे में…

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मछली का चिन्ह एक शुभ संकेत माना जाता है। यह अलग-अलग से बनी हुई रेखा नहीं होती, बल्कि हथेली की कुछ रेखाएं मिलकर मछली जैसी आकृति बनाती हैं। इसे भाग्य, उन्नति और अच्छे अवसरों से जोड़कर देखा जाता है।

हस्तरेखा शास्त्र के विशेषज्ञ के अनुसार, हिंदू धर्म को मछली को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में हथेली में इसका निशान होना सुख-समृद्धि, धन-संपदा की कमी नहीं होने वाला माना जाता है।

मछली के निशान का क्या है मतलब?

अगर किसी जातक के हाथों में मछली का निशान है, तो इसे भाग्य, उन्नति, समृद्धि, किस्मत का कारक माना जाता है। ऐसे जातकों को जीवन में सफल होने के लिए कई मौके मिल सकते हैं। उनके द्वारा की जा रही मेहनत, प्रयास का फल बड़ी सफलता के रूप में मिल सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने के कई मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती हैं। इतना ही नहीं वैवाहिक जीवन में भी सुख-शांति और सम्मान बना रहता है। विदेश यात्रा के कई अवसर मिल सकते हैं। ऐसे जातकों का मन आध्यात्मिक मार्ग पर अधिक होता है। कठिन समय पर भी इन्हें दैवी सहायता अवश्य मिलती है। हालांकि यह प्रभाव व्यक्ति की मेहनत और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

हथेली में मछली का स्थान और उसका महत्व

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मछली का चिन्ह अलग-अलग स्थानों पर अलग अर्थ देता है। आइए जानते हैं हथेली में किस स्थान में मछली का चिन्ह होने का क्या है मतलब…

शुक्र पर्वत में मछली का निशान होना

अगर आपके अंगूठे के नीचे यानी शुक्र पर्वत में मछली का निशान है, तो इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा और आप अधिक रचनात्मक होंगे। आप अपने हुनर से दुनिया की सराहना पा सकते हैं।

गुरु पर्वत में मछली का निशान होना

अगर तर्जनी के नीचे यानी गुरु पर्वत में मछली का निशान है, तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अधिक हो सकती है। आप ज्ञान और बुद्धि के बल में कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आप शिक्षा से लेकर प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं।

केतु पर्वत में मछली का निशान होना

अगर आपकी हथेली के सबसे निचले हिस्से में, मणिबंध के पास यानी केतु पर्वत में मछली का निशान है, तो इसका मतलब है कि आपको अचानक धन लाभ से लेकर कई अवसर मिल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। पद-प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है।

चंद्र पर्वत में मछली का निशान

आपकी कलाई यानी चंद्र पर्वत में मछली के निशान का होने का मतलब है कि आपके अंदर हुनर की कमी नहीं होगी। इसके चलते आप दुनिया भर में शोहरत पा सकते हैं।

शनि पर्वत में मछली का निशान

हस्तरेखा शास्त्र में मध्यमा उंगली के नीचे स्थित स्थान को शनि पर्वत कहते हैं। इस स्थान में मछली के चिन्ह के होना का मतलब है कि आप अनुशासन के साथ जीवन जिएंगे। आप लोगों के प्रति हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने कार्य, पेशे से लोगों का सम्मान और यश प्राप्त करेंगे।

बुध पर्वत पर मछली का निशान

हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे स्थित बुध पर्वत होता है। इस स्थान में मछली का निशान होने का मतलब है कि आप अपनी वाणी और बातचीत के माध्यम से कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। लोग आपकी बातें सुनेंगे और इससे प्रेरित होंगे। कार्यक्षेत्र में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं।

भाग्य रेखा पर मछली का निशान

अगर किसी जातक की भाग्य रेखा में मछली का निशान है,तो इसका मतलब है कि आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आपको हर काम में सफलता हासिल हो सकती है। आप अत्यधिक धन से लेकर प्रसिद्ध, सम्मान और उच्च पद पा सकते हैं।

जीवन रेखा पर मछली का निशान

जीवन रेखा में मछली के चिन्ह का मतलब है कि आपकी आयु काफी लंबी हो सकती है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी।

डिस्क्लेमर: हस्तरेखा शास्त्र केवल संभावनाओं और संकेतों की व्याख्या करता है, यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। हथेली के निशान के साथ व्यक्ति की मेहनत, निर्णय और परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर ये चिन्ह आपकी हथेली में है, तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जीवन की सफलता का आधार हमेशा आपके कर्म और प्रयास ही होते हैं।