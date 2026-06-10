Fengshui Tips For Kitchen: हमारे घर में मौजूद किचन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यहां पर भोजन बनता है। फेंगशुई में रसोईघर को घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और पारिवारिक प्रेम का मुख्य केंद्र होता है, क्योंकि भोजन को जीवन ऊर्जा (ची) का मुख्य स्रोत माना गया है। इसलिए जरूरी है कि किचन यानी रसोईघर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अच्छा हो। फेंगशुई के अनुसार रसोई घर में कुछ छोटे बदलाव करके सकारात्मक ऊर्जा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इससे घर की सुख-शांति, आर्थिक स्थिति से लेकर मानसिक शांति पर असर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं फेंगशुई के अनुसार किचन में क्या-क्या बदलाव करना हो सकता है लाभकारी…

फेंगशुई एक प्राचीन चीनी वास्तुकला और विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे रहने और काम करने की जगह यानी ऑफिस, घर या फि अन्य जगह में प्राकृतिक ऊर्जा यानी ‘ची’ के प्रवाह को संतुलित करना है। ‘फेंग’ का अर्थ है हवा और ‘शुई’ का अर्थ पानी।

रसोई घर को हमेशा रखें साफ

फेंगशुई में रसोईघर को लेकर पहला नियम बताया गया है कि किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदे बर्तन, बिखरा सामान या फिर टूटे बर्तन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए समय-समय पर किचन की सफाई करते रहें।

गैस चूल्हा या स्टोव को रखे साफ

फेंगशुई में गैस चूल्हा, स्टोव आदि चीजों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे समय-समय पर साफ करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हर एक बर्नर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कई अवसर मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती हैं।

Fengshui Tips For Kitchen: फेंगशुई के हिसाब से किचन में करें ये बदलाव (इमेज सोर्स- AI)

किचन में लाइट और हवा

फेंगशुई के अनुसार किचन में प्रकाश और ताजी हवा की सही व्यवस्था होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही हवा का प्रवाह सही से होने से सकारात्मक असर पड़ता है।

किचन से हटा दें ये चीजें

फेंगशुई के अनुसार, रसोई घर में कभी भी टूटे-फूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसी चीजें बिल्कुल भी न रखें जिसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन्हें किचन में रखने से ऊर्जा के प्रवाह बाधित होता है। ऐसे में घर में तनाव उत्पन्न होने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।

रसोई घर में कराएं ये कलर

किचन में अगर आप पेंट कराने की सोच रहे हैं, तो लाल, पीले, नारंगी और हल्के हरे रंगों करना शुभ माना जाता है। फेंगशुई में इन रंगों को ऊर्जा, उत्साह, स्वास्थ्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं काले या फिर गहरे रंग करने से बचना चाहिए।

जल तत्व और अग्नि तत्व का रखें ख्याल

फेंगशुई के अनुसार, किचन में जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। जल तत्व यानी सिंक और अग्नि तत्व यानी गैस चूल्हा दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है, तो दोनों के बीच कोई लकड़ी का तत्व जैसे कोई हरे रंग का मैट या फिर छोटा सा पौधा लगा लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई फ़ेंगशुई से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं, चीनी वास्तुकला के सिद्धांतों और प्रचलित प्रथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सामान्य ज्ञान और गृह सज्जा के रचनात्मक विचार प्रदान करना है। फ़ेंगशुई के नियमों का प्रभाव हर घर की बनावट और वहां रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत ऊर्जा के अनुसार अलग हो सकता है। इसे किसी भी प्रकार की अचूक वित्तीय, स्वास्थ्य या चिकित्सीय सलाह का विकल्प न माना जाए। अपने घर में किसी भी तरह का बड़ा निर्माण या बदलाव करने से पहले किसी प्रमाणित फ़ेंगशुई विशेषज्ञ या वास्तु सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी व्यक्तिगत अनुभव या परिणाम के लिए जनसत्ता या लेखक उत्तरदायी नहीं होंगे।