Feng Shui Items: फेंगशुई एक प्राचीन चीनी वास्तु और ऊर्जा विज्ञान है, जिसका उद्देश्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और सौभाग्य को बनाए रखना है। फेंगशुई में लाइफ में सुख-समृद्धि और सौभाग्य के लिए कई नियम, उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि फेंगशुई के अनुसार, अलग-अलग चीजें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 फेंगशुई आइटम्स के बारे में, जिन्हें घर में रखने से सकारात्मकता और समृद्धि का माहौल बन सकता है।

अगर आप अपने घर या फिर ऑफिस में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इन फेमस फेंगशुई आइटम्स को अपने आसपास शामिल कर सकते हैं।

लकी बांस (Lucky Bamboo)

फेंग शुई में बांस यानी बैम्बू ट्री को सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 या उससे अधिक परतों में एक साथ बांधे होते हैं जिन्हें पानी में लगाया जाता है। ये आसानी से कम देखभाल में भी बढ़ जाते हैं। मान्यता है कि इन्हें घर या ऑफिस में लगाने से सफलता, समृद्धि और शुभ अवसरों में वृद्धि हो सकती है। फेंगशुई के अनुसार, बांस के पौधे को पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है।फेंगशुई

कछुआ

फेंगशुई कछुआ को लंबी आयु, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये धातु, क्रिस्टल, रेजिन, मिट्टी या फिर लकड़ी से बने आसानी से मिल जाते हैं। इसे घर या फिर ऑपिस की उत्तर दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि कछुआ सही दिखा में रखने से जीवन में स्थिरता, करियर में प्रगति और आर्थिक मजबूती लाने में मदद मिल सकती है।

बुरी नजर से बचाने वाला इविल आई(Evil Eye)

फेंगशुई के अनुसार, ईविल आई को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाले एक कवच के तौर पर देखा जाता है। इसे काफी शुभ माना जाता है। इसे घर या फिर ऑफिस में लगाने से नकारात्मक प्रभाव से बचाव हो सकता है। इसे मुख्य द्वार या फिर लिविंग एरिया में लगाना शुभ माना जाता है।

तीन पैरों वाला मेंढक

तीन पैरों वाला मेंढक, जिसे मनी फ्रॉग या मनी टोड भी कहा जाता है। फेंगशुई में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे आर्थिक स्थिति को आकर्षित करने वाला और धन की रक्षा करने वाला माना जाता है। ये विभिन्न तरह के मैटेरियल में मिल जाता है। इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुंह में एक सिक्का हो। फेंगशुई के अनुसार यह आर्थिक अवसरों को आकर्षित करने और धन की रक्षा करने में मदद करता है। फेंगशुई के अनुसार, इसे मुख्य द्वार में घर की ओर मुख किए हुए रखना चाहिए।

लाफिंग बुद्धा

लाफिंग बुद्धा फेंगशुई की सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इसे खुशी, संतोष, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से तनाव में कमी आने के साथ-साथ वातावरण आनंदमय रहता है।इसे घर के मुख्य द्वार या फिर लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख फेंगशुई से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य जानकारी पर आधारित है। फेंगशुई वस्तुओं के प्रभाव व्यक्ति की आस्था, वातावरण और व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी प्रकार की वैज्ञानिक, वित्तीय, कानूनी या पेशेवर सलाह के रूप में न लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।