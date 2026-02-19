Falgun Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा को विशेष पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का विधान है, जिसे करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हर माह की पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा का स्थान अलग ही है। इसे लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इस कारण फाल्गुन पूर्णिमा को सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही, इस दिन किए गए स्नान और दान के शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा 2026 कब पड़ेगी और इस दिन स्नान-दान का सही समय क्या रहेगा।

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 कब है? (Falgun Purnima 2026 Kab Hai)

वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि इस वर्ष 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 बजे शुरू हो रही है और 3 मार्च को शाम 5:07 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त विशेष रूप से पूर्णिमा स्नान और दान करते हैं, जिससे पापों से मुक्ति और जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही, इसी दिन होलिका दहन का भी है, और इसके अगले दिन, 4 मार्च, रंगों वाली होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा।

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 स्नान-दान मुहूर्त (Falgun Purnima 2026 Snan-Daan Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 बजे से 6:08 बजे तक रहेगा, जो स्नान-दान के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:27 बजे से 1:14 बजे तक रहेगा, जो भी इस पुण्य कार्य के लिए बहुत शुभ समय है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 6:44 बजे होगा, जो दिन के धार्मिक और शुभ कार्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक महत्व (Falgun Purnima 2026 Significance)

फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की उपासना और सफेद वस्तुओं का दान करने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष कम होता है और जीवन में मानसिक शांति आती है।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।