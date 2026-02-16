Falgun Amavasya 2026 Upay: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन जब यही अमावस्या फाल्गुन मास में आती है तो इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की अमावस्या 17 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन स्नान-दान, पितरों का तर्पण और भगवान की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है, पितृ दोष शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि फाल्गुन अमावस्या पर जलतीर्थ में स्नान, पीपल की पूजा और जरूरतमंदों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले 5 उपाय, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

पीपल की पूजा से मिलेगा देव और पितरों का आशीर्वाद

हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे पितरों का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों के साथ देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुबह या शाम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

पितरों के तर्पण से दूर होगा पितृ दोष

अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है या परिवार में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो फाल्गुन अमावस्या का दिन विशेष उपाय के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के लिए श्रद्धा भाव से तर्पण करना चाहिए। साथ ही पितृसूक्त या पितरों के मंत्रों का पाठ करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है।

पवित्र स्नान से मिलेगा अक्षय पुण्य

फाल्गुन अमावस्या पर किसी पवित्र नदी या जलतीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप और दोष दूर होते हैं। अगर किसी कारणवश तीर्थ पर जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

दान-पुण्य से दूर होंगे दुख और दोष

फाल्गुन अमावस्या पर दान का विशेष विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तिल, वस्त्र, अन्न, गुड़, घी, काला छाता, काले जूते और धन आदि का दान करने से जीवन के दुख-दोष दूर होते हैं। जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या किसी योग्य व्यक्ति को श्रद्धा से दान देना चाहिए। दान करते समय अहंकार नहीं, बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और आने वाले समय में आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है।

माता लक्ष्मी की पूजा से दूर होंगी आर्थिक दिक्कतें

अमावस्या तिथि को धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी विशेष दिन माना गया है। इस दिन घर की साफ-सफाई कर मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहने दें। शाम के समय माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उनके मंत्रों का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट धीरे-धीरे समाप्त होते हैं।

