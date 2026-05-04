हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। वहीं हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी में “एकदंत संकष्टी चतुर्थी” का विशेष महत्व माना गया है, जो एकदंत स्वरूप की आराधना को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि-विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और संकट दूर होने की मान्यता है और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकदंत संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जो 5 मई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी के बारे में…

14 मई से मिथुन, सिंह और कन्या राशि वालों के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, गुरु और शुक्र बनाएंगे गजलक्ष्मी राजयोग

एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा (Ekdant Sankashti Chaturthi Vrat Katha In Hindi)

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थीं। सभी देवी-देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों-मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था। लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी-देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा।

भगवान विष्णु ने उत्तर दिया भगवान शिव को न्यौता दिया गया है। गणेश उनके साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं। ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं। लेकिन उनको विष्णुलोक की रक्षा में यही छोड़ कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया।

गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देवऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश ने कारण बताया। साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा हैं। देवऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो। तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके।

देवऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला। लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए। जिसके बाद सभी देवी-देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना सम्पूर्ण हुआ।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।