Eid Ul Fitr 2026 Moon Sighting LIVE: ईद-उल-फितर 2026 को लेकर लोगों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और हर किसी की नजरें चांद दिखने पर टिकी हुई हैं। रमजान के पूरे महीने के बाद ईद का त्योहार खास महत्व रखता है, इसलिए लोग बेसब्री से चांद दिखने का इंतजार करते हैं। खासकर सऊदी अरब में चांद दिखने के साथ ही ईद की तारीख तय होती है, जिसके बाद भारत समेत कई देशों में भी ईद मनाने का ऐलान किया जाता है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस बार ईद कब मनाई जाएगी और चांद किस दिन नजर आएगा। चांद दिखने का समय और उससे जुड़ी अपडेट जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं। आइए जानते हैं चांद दिखने का ताजा अपडेट और ईद-उल-फितर से जुड़ी पूरी जानकारी।

कब मनाई जाएगी ईद?

ईद-उल-फितर की तारीख पूरी तरह चांद के दिखने पर निर्भर करती है। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, इसलिए ईद की सही तिथि पहले से तय नहीं होती। हर साल रमजान के आखिरी दिन चांद नजर आने के बाद ही ईद का ऐलान किया जाता है। वर्ष 2026 में अगर 19 मार्च की शाम को चांद दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च को मनाई जा सकती है। वहीं, यदि उस दिन चांद नजर नहीं आता है, तो ईद एक दिन बाद यानी 21 मार्च को मनाई जाएगी।

ईद-उल-फितर का धार्मिक महत्व

ईद-उल-फितर का धार्मिक महत्व बहुत खास होता है। यह रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है, जिसमें रोजा और इबादत के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। इस दिन ईद की नमाज अदा की जाती है और ज़कात-उल-फितर देकर जरूरतमंदों की मदद की जाती है।

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