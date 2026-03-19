Eid-ul-Fitr 2026 Date In India: इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी पाक माह का समापन ईद-उल-फितर के साथ किया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करते हैं और एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार, शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। रमजान के दौरान 29 से 30 रोजे रखे जाते हैं और फिर चांद दिखने के बाद रोजों का समापन होता है, जिसके बाद ईद-उल-फितर मनाई जाती है। इस दिन अल्लाह की इबादत के साथ फितरा भी दिया जाता है, जिसे रोजों का सदका माना जाता है। आइए जानते हैं भारत में कब मनाई जाएगी ईद। इसके साथ ही जानें धार्मिक महत्व और फितरा के बारे में…

Eid Ul Fitr 2026 Moon Sighting LIVE: सऊदी में चांद दिखने पर टिकी नजरें, भारत में किस दिन मनाई जाएगी ईद, जानिए ईद-उल-फितर की पूरी डिटेल

ईद-उल-फितर 2026 की तारीख (Eid-ul-Fitr 2026 Date In India)

दिल्ली की ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के मौजूदा शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद (Dr. Mufti Mohd. Mukarram Ahmed) एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान, लेखक और खतीब हैं। उनके अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद, शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। बता दें कि ईद-उल-फितर की सही तारीख चांद दिखने के बाद ही तय की जाती है। अगर आप सउदी अरब में चांद के दीदार हो गए, तो वहां पर 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं भारत में एक दिन बाद यानी 20 मार्च 2026, शनिवार को मनाई जा सकती है। लेकिन वास्तविक तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करेगी।

सऊदी अरब में 20 मार्च को मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

Inside the Haramai ने अपने एक्स अकाउंट में 19 मार्च को एक ट्वीट किया गया था। जिसमें लिखा था कि आज पूरे राज्य में शव्वाल 1447 महीने का चांद कहीं भी दिखाई नहीं दिया, परिणामस्वरूप कल यानी 20 मार्च को रमजान का महीना 30 दिन का हो जाएगा और ईद अल फितर शुक्रवार को होगी।

BREAKING NEWS: Eid Al Fitr is on Friday, 20 March 2026



The Crescent of month of Shawwal 1447 was NOT SIGHTED anywhere in the Kingdom today, subsequently the month of Ramadan will complete 30 days tomorrow and Eid Al Fitr will be on Friday pic.twitter.com/3fiDuIWV6n — Inside the Haramain (@insharifain) March 18, 2026

ईद-उल-फितर 2026 का धार्मिक महत्व (Eid-ul-Fitr 2026 Significance)

ईद का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। इसे रोजों के खत्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने और आत्मिक शुद्धि के बाद मिलने वाली खुशी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सुबह नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं।

इस पर्व को मुख्य रूप से सामाजिक समानता और भाईचारा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अमीर और गरीब सभी लोग एक साथ ईदगाह में नमाज अदा करते हैं और एक-दूसरे के गले लगकर प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और खासकर मीठी सेवइयां बनाई जाती हैं।

ईद-उल-फितर पर फितरा क्यों जरूरी है? (Eid-ul-Fitr 2026 Fitra)

ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए फितरा देना अनिवार्य माना जाता है, जो जकात की तरह ही एक दान होता है। जकात में जहां अपनी आय का ढाई प्रतिशत दान किया जाता है, वहीं फितरा के रूप में गरीब और जरूरतमंदों को लगभग सवा दो किलो गेहूं या उसके बराबर राशि दी जाती है। आप चाहे तो इसे ईद से पहले दे सकते हैं, जिससे किसी गरीब के घर पर भी ईद का पर्व अच्छे से मनाया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं और विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है। अलग-अलग जगहों पर धार्मिक परंपराएं, चांद दिखने का समय और तरीक़े अलग हो सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक निर्णय या जानकारी के लिए स्थानीय उलेमा, मस्जिद या संबंधित धार्मिक प्राधिकरण की सलाह जरूर लें।