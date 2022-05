Eid-ul-Fitr 2022 Moon Sighting Today: आज होगा ईद के चांद का दीदार? इस तरह मनाएं ईद-उल-फितर का त्योहार

Eid ul Fitr 2022 Moon Sighting in India: मुस्लिमों का खास पर्व ईद आने वाला है। इस बार ईद-उल-फितर 02 मई को मनाए जाने की उम्मीद है। क्योंकि माना जा रहा है कि ईद का चांद 01 मई को दिखाई दे सकता है। अगर चांद 01 मई को दिखता है तब ईद 02 मई को मनाई जायेगी। यूएई में अधिकारियों ने ईद की नमाज का समय जारी कर दिया है। यह विशेष प्रार्थना इस्लामिक महीने शव्वाल के पहले दिन मण्डली में की जाती है – जो रमजान के पवित्र महीने के बाद आती है।

लेकिन मालूम हो कि सऊदी अरब में शनिवार को चांद नहीं दिखाई दिया जिसके चलते यहां ईद 02 मई यानि सोमवार को मनाई जाएगी और भारत में त्योहार सउदी अरब के एक दिन बाद मनाया जाता है जिसके मुताबिक यह त्योहार भारत में 03 मई, मंगलवार को मनाया जाएगा। रमजान के बाद आने वाली ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस दौरान मुस्लिम घरों में मीठा पकवान सेवई बनता है।

खगोलीय गणना के अनुसार इस साल इस्लामिक त्योहार ईद अल फितर 2 मई को पड़ रहा है। यूएई भर की मस्जिदें विशेष ईद की नमाज के लिए उपासकों के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। सऊदी अरब की कमेटी ने घोषणा कर दी है कि शनिवार को चांद का दीदार नहीं हुआ है। ऐसे में 30 दिन का रमजान पाक संडे 1 मई को पूरा होगा और 2 मई सोमवार को ईद फेस्टिवल मनाया जाएगा।

प्रत्येक UAE नागरिकों के लिए ये है ईद की नमाज का समय:

दुबई: सुबह 5.59 बजे

अबू धाबी: सुबह 6:03 बजे

शारजाह: सुबह 5:58 बजे

अजमान: सुबह 5:58 बजे

अल ऐन: सुबह 5:57 बजे

फुजैरा: सुबह 5:58 बजे

उम्म अल क्वैन: सुबह 5:57 बजे

रास अल खैमाह: सुबह 5:56 बजे

इस तरह मनाएं ईद: ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज होता है कि वो दान दे। इस दान को ही ज़कात उल-फ़ितर कहते हैं। ईद उल-फितर के अवसर पर गरीबों को दान करना होता है। ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी अपनी ईद मना सकें और नये कपड़े पहन सके।

धर्म के जानकारों के मुताबिक दिया जाने वाला दान दो किलोग्राम किसी भी प्रतिदिन खाने वाली वस्तु का हो सकता है। जैसे आटा या फिर दो किलोग्राम वस्तु का मूल्य भी दिया जा सकता है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफरत मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं।

भारत के शहरों में 02 मई को इतने बजे दिख सकता है चांद

दिल्ली – 5:54 AM से 7:30 PM तक

लखनऊ – 5:54 AM से 7:30 PM तक

आगरा – 5:20 AM से 6:28 PM तक

पटना – 5:26 AM से 6:52PM तक

वाराणसी – 5:35 AM से 7:00 PM तक

जयपुर – 6:02 AM से 7:33PM तक

भोपाल – 6:00 AM से 7:20 PM तक

आमतौर पर रमजान का चांद सबसे पहले सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य पश्चिमी देशों में देखा जाता है। फिर एक दिन बाद भारत के कुछ हिस्सों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में देखा जाता है।

पैगंबर मुहम्मद ने सन् 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद पहली ईद उल-फितर मनाई थी। इस जीत की खुशी में सभी का मुंह मीठा करवाया गया था इसलिए इस दिन को मीठी ईद या ईद-उल-फितर के रुप में मनाया जाने लगा।