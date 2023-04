Happy Eid Messages 2023: दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम के साथ ईद का पर्व मनाते हैं। ईद पाक माह रमजान के समाप्त होने के साथ मनाई जाती है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह स्नान आदि करने के साथ नए कपड़े पहनते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। इसके बाद एक-दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस खास मौके पर आप चाहे, तो इस तस्वीरों और मैसेज के जरिए एक-दूसरे को बधाई दे सकते हैं।

दीपक में अगर नूर ना होता,

तन्हा दिल यूँ मजबूर ना होता,

पास आकर गले न मिल पाएंगे,

पर दूर से ही दिल तो मिलाएंगे।

ईद मुबारक

ईद मुबारक (Freepik)

रमजान में ना मिल सके।

ईद में नज़रें ही मिला लूं।।

हाथ मिलाने से क्या होगा।

सीधा गले से लगा लूं।।

ईद मुबारक

ईद मुबारक (Freepik)

मिल के होती थी कभी ईद भी दीवाली भी

अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं

अज्ञात

तुझ को मेरी न मुझे तेरी ख़बर जाएगी

ईद अब के भी दबे पांव गुज़र जाएगी

ज़फ़र इक़बाल

ईद आई तुम न आए क्या मज़ा है ईद का

ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का

ईद मुबारक

ईद मुबारक (Freepik)

फ़लक पे चांद सितारे निकलने हैं हर शब

सितम यही है निकलता नहीं हमारा चाँद

पंडित जवाहर नाथ साक़ी

इस ईद मैंने नफरत को मुहब्बत में बदल दिया है

मिला के हाथ उस यारी को दुनिया के बेहतरीन रिश्ते में बदल दिया है।

ईद मुबारक

चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हमारी दुआ हैं इस ईद वो मिल जाए आपको!

ईद मुबारक

ईद का त्योहार खुशियां अपने संग लाया है।

खुदा ने इस दुनिया को महकाया है,

देखो फिर से ईद का त्योहार आया है,

आप सभी को ईद मुबारक !

ईद मुबारक (Freepik)

ज़िन्दगी के हर पल खुशियों से कम न हो,

आप के हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो।

ईद मुबारक !

जिस तरफ़ तू है उधर होंगी सभी की नज़रें

ईद के चांद का दीदार बहाना ही सही

अमजद इस्लाम अमजद

ईद मुबारक मैसेज (Eid Mubarak Message in English)

May Allah accept your good deeds and grant you the joy and happiness of Eid al-Fitr.

Eid Mubarak!

May this Eid bring you happiness, peace and fulfillment of all your Dreams.

Happy Eid!

The blessings of Allah be with you and your family on this joyous day of Eid