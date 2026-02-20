Eid 2026 Date: इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमजान शुरू हो चुका है। इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय रोजा रखकर इबादत करता है और अल्लाह की रहमत की दुआ करता है। रमजान के समापन के बाद करीब एक महीने में ईद का त्योहार आता है, जिसे मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस्लाम में साल में दो ईद मनाई जाती है, पहला रमजान के बाद ईद-उल-फितर, जिसे मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी ईद-उल-अजहा, जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है। दोनों ही त्योहार मुसलमानों की आस्था और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। चूंकि ईद की तारीख चांद दिखने पर तय होती है, इसलिए लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं ईद-उल-फितर इस बार किस तारीख को मनाई जा सकती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है।

कब है ईद 2026?

ईद-उल-फितर का पर्व रमजान के आखिरी रोजे के बाद मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार, 29वें रोजे की शाम को चांद नजर आने के बाद अगले दिन ईद का जश्न होता है। यदि चांद 18 मार्च की शाम दिखाई देता है, तो ईद 19 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं अगर चांद 19 मार्च को नजर आता है, तो ईद 20 मार्च को पड़ सकती है। ऐसे में ईद की अंतिम और सही तारीख चांद दिखने के बाद ही तय मानी जाएगी।

ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है

ईद-उल-फितर रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक होती है और इसे अल्लाह के प्रति शुक्रगुज़ारी प्रकट करने का खास दिन माना जाता है। यह पर्व खुशियों को साझा करने, आपसी प्रेम और भाईचारे को मजबूत करने तथा जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है। ईद के दिन मुसलमान साफ-सुथरे और नए वस्त्र पहनकर विशेष नमाज़ अदा करते हैं। इस मौके पर घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सेवइयां और बिरयानी खासतौर पर शामिल होती हैं। ईद के दिन लोग रोजे रखने की शक्ति देने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और मिल-जुलकर त्योहार की खुशियां मनाते हैं।

ईद का महत्व

इस्लाम धर्म में ईद को बेहद पवित्र और खास पर्व माना जाता है। यह त्योहार रमजान के दौरान रखे गए रोजों के पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद की सुबह मुस्लिम समुदाय विशेष नमाज़ अदा करता है और अल्लाह का आभार व्यक्त करता है। इसके बाद लोग आपस में गले मिलकर एक-दूसरे को ईद की शुभकामनाएं देते हैं। ईद के मौके पर घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनमें खासतौर पर मीठी सेवइयां बनाई जाती हैं। यह पर्व प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।