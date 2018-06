Eid ul Fitr 2018 Date: जानें किस दिन होगा रमजान का आखिरी रोजा

Eid 2018 Date in India, Eid ul Fitr 2018 Date in India: इस्लाम में खुदा की इबादत के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र माना जाता है।

Eid 2018 Date in India, Eid ul Fitr 2018 Date in India, Ramzan Ramadan Eid 2018 Date in India: रजमान का महीना ढेर सारी खुशियों लेकर आता है। मुस्लिम एक महीने के रोजे के बाद ईद का पावन पर्व मनाते हैं। आखिरी रोजे के दिन चांद का दीदार कर ईद का पर्व मनाया जाता है। इस बार आखिरी रोजा 15 जून हो सकता है, यह चांद निकलने पर निर्भर करता है। इस साल रमजान का महीना 17 मई से शुरू हुआ था जो 15 या 16 जून को ईद के बाद खत्म होगा। रमजान का महीना बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम ईद के दिन नमाज अता करते हैं और उसके बाद एक—दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते है।

रमजान में मुस्लिम एक महीने रोजे रखते हैं और अल्लाह से खुशियों की दुआ करते हैं। आखिरी रमजान के बाद मुस्लिम फितरा और जकात देकर गरीबों की मदद करते है। ईद-उल-फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस दिन सेवइयां और खीर बनाई जाती है। जिसे मुस्लिम भाई पूरे दिन खुशी से खाते है। ईद के दिन लोग करीबियों को बुलाकर खीर व सेवइयां खिलाते हैं। मुस्लिम लोग रमजान के आखिरी अरसे से ही तैयारी करना शुरू कर देते है। ईद के दिन नए कपड़े पहनकर नमाज अता करते हैं और एक-दूसरे को गले लगाकर सब गिले शिकवे दूर करके ईद की बधाई देते हैं। माना जाता है रमजान के महीने में कुरआन शरीफ का धरती पर अवतार हुआ था। इसलिए इस महीने सबसे ज्यादा कुरआन शरीफ पढ़ी जाती है। मुस्लिम रमजान के पाक महीने में इबादत करते है। इस महीने में मुस्लिम लोग रोजे रखकर इबादत करके नेकी कमाते हैं।

रमजान का महत्व – इस्लाम में खुदा की इबादत के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि रमजान के महीने की 27वीं रात (शब-ए-कद्र) को कुरआन का अवतरण हुआ था। इसलिए इस महीने कुरआन पढ़ने का विशेष महत्व है। रमजान के महीने को नेकियों का मौसम भी कहा जाता है। इस महीने मुस्लिम अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं। रमजान के दौरान खास दुआएं पढ़ी जाती हैं। दुआ करने का समय हर दिन अलग-अलग होता है।

