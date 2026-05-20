ज्योतिष और नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, व्यक्ति के नाम का उसके जीवन और करियर- कारोबार का बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर किसी न किसी राशि से जुड़ा हुआ होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं E नाम से जुड़े हुए लोगों के बारे में, जिन लोगों को नाम E से शुरू होता है, उन लोगों की राशि वृष बनती है। इस अक्षर से जुड़े हुए लोग जीवन बड़े सलीके और करीने से जीना चाहते हैं। प्रेम के मामले में ये बेहद ईमानदार होते हैं। साथ ही इनको घूमना- फिरना पसंद होता है। ये लोग जीवन में सभी भौतिक सुख भोगना चाहते हैं।

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एनर्जेटिक और क्रिएटिव माने जाते हैं

नाम ज्योतिष के अनुसार E नाम वाले लोग काफी एनर्जेटिक और क्रिएटिव माने जाते हैं। इन्हें भीड़ से अलग पहचान बनाना पसंद होता है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। कई बार इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है, लेकिन मेहनत और लगन के दम पर ये अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।

इन लोगों में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और ये किसी भी काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। दोस्तों और परिवार के प्रति भी ये काफी ईमानदार और मददगार माने जाते हैं।

बनाते हैं अपनी अलग पहचान

करियर की बात करें तो E नाम वाले लोग बिजनेस, मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हें जोखिम लेना पसंद होता है, जिसकी वजह से कई बार ये कारोबार में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं।

ऑफिस में ये लोग अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं। इनके अंदर नई योजनाएं बनाने और टीम को संभालने की क्षमता होती है। अगर ये लोग धैर्य और सही प्लानिंग के साथ काम करें, तो करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

सेहत रहती है ऐसी

E नाम वाले लोग सामान्य रूप से फिट और एक्टिव रहते हैं, लेकिन काम का अधिक तनाव लेने की वजह से इन्हें मानसिक थकान, सिरदर्द या नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को नियमित योग, मेडिटेशन और संतुलित खानपान अपनाने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा, अनियमित दिनचर्या से बचना इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। समय पर आराम और पर्याप्त नींद इनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है।

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भावुक और केयरिंग होते हैं

नाम ज्योतिष के अनुसार रिश्तों के मामले में E नाम वाले लोग काफी भावुक और केयरिंग होते हैं। ये अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि, कई बार इनका गुस्सा रिश्तों में छोटी-मोटी परेशानियां पैदा कर सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।