Dussehra 2019 Puja Vidhi, Muhurat, Timings, Mantra: दशहरे पर पुतला दहन से पूर्व क्यों होती है रावण की पूजा?

दशहरे का महत्व: (Why and How celebrate dussehra)

दशहरे के दिन कई जगहों पर रावण दहन का विशाल आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के पुतले को जलाकर हर इंसान को अपने अंदर की बुराईयों को खत्म करना चाहिए। इस दिन से नए काम की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, सोना, आभूषण, नए वस्त्र खरीदना काफी शुभ होता है।