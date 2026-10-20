Dussehra 2026: आज देशभर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। अधर्म में धर्म की विजय के रूप में ही इसे विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। आज भगवान राम, माता सीता के साथ लक्ष्मण जी के अलावा देवी अपराजिता की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ शस्त्र पूजा की जाती है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में रावण का दहन किया जाता है। आइए जानते हैं शहर के अनुसार रावण के दहन का मुहूर्त, शस्त्र पूजा का समय, विधि सहित अन्य जानकारी…

दशहरा 2026 ( Dussehra 2026)

द्रिक पंचांग के मुताबिक, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर आरंभ हो रही हैं, जो 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में आज देशभर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है।

दशहरा पर शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त ( Dussehra 2026 Shastra Pujan Muhurat)

विजयादशमी पर शस्त्र पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा करके शक्ति, साहस और विजय की कामना की जाती है। आज शस्त्र पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं।

विजय मुहूर्त- दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक

अपराह्न पूजा मुहूर्त- दोपहर 1:14 बजे से शाम 3:30 बजे तक

दशहरा रावण दहन 2026 मुहूर्त ( Dussehra 2026 Ravan Dahan Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 20 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 47 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहने वाला है। ये रावण दहन के लिए सबसे अबूझ मुहूर्त माना जा रहा है। इसके अलावा निशीथ काल में कोई पूजा-अर्चना करनी है, तो रात 11 बजकर 41 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 31 मिनट के बीच कर सकते है।

दशहरा 2026 चौघड़िया मुहूर्त

दिन का चौघड़िया

अमृत-सुबह 6:24 से 7:49 बजे तक

काल-सुबह 7:49 से 9:15 बजे तक

शुभ-सुबह 9:15 से 10:40 बजे तक

रोग-सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 बजे तक

उद्वेग-दोपहर 12:05 से 1:31 बजे तक

चर-दोपहर 1:31 से 2:56 बजे तक

लाभ-दोपहर 2:56 से शाम 4:22 बजे तक

अमृत-शाम 4:22 से 5:47 बजे तक

शहर के अनुसार रावण दहन का मुहूर्त

शहर विजय मुहूर्त अपराह्न पूजा का समय नई दिल्ली 01:59 PM से 02:45 PM 01:14 PM से 03:30 PM नोएडा 01:59 PM से 02:44 PM 01:14 PM से 03:30 PM गुरुग्राम 02:00 PM से 02:46 PM 01:15 PM से 03:31 PM लखनऊ 01:45 PM से 02:31 PM 12:59 PM से 03:16 PM पटना 01:29 PM से 02:14 PM 12:43 PM से 03:00 PM जयपुर 02:06 PM से 02:51 PM 01:20 PM से 03:37 PM मुंबई 02:19 PM से 03:06 PM 01:33 PM से 03:53 PM पुणे 02:16 PM से 03:02 PM 01:29 PM से 03:49 PM अहमदाबाद 02:20 PM से 03:06 PM 01:34 PM से 03:52 PM कोलकाता 01:17 PM से 02:03 PM 12:30 PM से 02:49 PM बेंगलुरु 02:02 PM से 02:49 PM 01:15 PM से 03:37 PM हैदराबाद 01:57 PM से 02:44 PM 01:11 PM से 03:31 PM चेन्नई 01:51 PM से 02:39 PM 01:04 PM से 03:26 PM चंडीगढ़ 02:00 PM से 02:46 PM 01:15 PM से 03:31 PM

दशहरा 2026 पूजा विधि ( Dussehra 2026 Puja Vidhi)

आज दशहरा पर सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता के साथ हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रख दें। इसके बाद उनका जल से आचमन करने के बाद फूल, मावा, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, भोग लगाने के साथ घी का दीपक और धूप जला लें। इसके साथ ही मां दुर्गा की आरती कर लें। इसके बाद श्री राम जी के मंत्र, चालीसा आदि का पाठ करने के बाद अंत में आरती कर लें। इसके बाद सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करें। इसके साथ ही आज शमी के पेड़ की पूजा करें।

आज देवी अपराजिता की पूजा करना शुभ माना जाता है। वराह पुराण के अनुसार, देवी अपराजिता को अजेय शक्ति, विजय और रक्षा की प्रतीक मानी जाने वाली एक प्रमुख देवी माना गया है। ऐसे में रावण दहन से पहले इनकी पूजा की जाती है। ऐसे में मां अपराजिता की तस्वीर स्थापित करके विधिवत पूजा करें और उन्हें वस्त्र, फूल, अक्षत, सिंदूर अर्पित करने के साथ पीले या कोई अन्य रंग मिठाई, फल का भोग लगाएं। इसके साथ ही देवी अपराजिता की चालीसा का पाठ करें और ‘ॐ अपराजितायै नमः’ मंत्र का जाप करें। अंत में देवी जी की आरती कर लें।

दशहरा पर करें इन मंत्रों का जाप

देवी अपराजिता पूजा मंत्र (विजय और शांति के लिए):ॐ अपराजितायै नमः

श्री राम मंत्र (आत्मविश्वास और सफलता के लिए):ॐ राम रामाय नम: या ॐ ह्रां ह्रीं रां रामाय नमः

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।