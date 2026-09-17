Dussehra 2026 Date (विजयदशमी 2026 में कब है): हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार, दशहरा के दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसी के कारण इस दिन देशभर में रामलीला का आयोजन करने के साथ रावण के पुतले जलाया जाता है। ये दहन प्रदोष काल के समय किया जाता है। जिसमें रावण के अलावा मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाता है। इन पुतलों को अहंकार, अन्याय और अधर्म के नाश का प्रतीक माना जाता है। रावण दहन के साथ इस दिन लोग एक-दूसरे से मिलकर दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं। आइए जानते हैं दशहरा की सही तिथि, रावण दहन का मुहूर्त और धार्मिक महत्व…

कब है दशहरा 2026? (Dussehra 2026 Date)

अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आरंभ – 20 अक्टूबर 2026 को 12:50 पी एम बजे

अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि समाप्त – 21 अक्टूबर 2026 को 02:11 पी एम बजे

दशहरा 2026 शुभ मुहूर्त (Dussehra 2026 Shubh Muhurat)

विजय मुहूर्त – 01:59 पी एम से 02:45 पी एम

अवधि – 00 घण्टे 45 मिनट

अपराह्न पूजा का समय – 01:14 पी एम से 03:30 पी एम

अवधि – 02 घण्टे 16 मिनट

दशहरा पर बन रहा शुभ योग (Dussehra 2026 Shubh Yog)

इस साल दशहरा में कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र 19 अक्टूबर 2026 को 03:38 पी एम बजे से आरंभ होकर 20 अक्टूबर 2026 को 06:02 पी एम बजे तक है।

दशहरा का महत्व (Dussehra 2026 Significance)

हिंदू धर्म में विजया दशमी का विशेष महत्व है। इसे नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर हो जाती है। हमारे मन में एकत्र द्वेष और रोगों से विजय मिलती है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। रावण के दस सिरों के साथ दह करते हैं। इसे व्यक्ति के अंदर छिपी 10 नकारात्मक गुणों का प्रतीक माना जाता है। हर साल रावण दहन के साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, नफरत, शत्रुता और भय से निजात दिलाने में मदद करता है और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। इस दिन रावण का दहन के साथ नए कार्य, शुभ, व्यापार आरंभ करने से लेकर शस्त्र पूजन करना शुभ माना जाता है।

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