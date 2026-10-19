Dussehra 2026 Date And Time: दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। वहीं, मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर धर्म और सत्य की रक्षा की थी। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन और शमी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन लोग अपने वाहन, औजार, मशीनों और कामकाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी पूजा करते हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग इस दिन बही-खातों और कारोबार से जुड़ी वस्तुओं का पूजन करते हैं। आइए जानते हैं तिथि, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और उपाय…

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दशहरा तिथि 2026 (Dussehra 2026 Tithi)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक, दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

विजय मुहूर्त और शस्त्र पूजन का समय

पंचांग के अनुसार विजय मुहूर्त 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 02 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस समयावधि में माता अपराजिता और शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं।

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रावण दहन का शुभ मुहूर्त

रावण दहन का समय 20 अक्टूबर 2026 को सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। इस दिन सूर्य देव शाम को 5 बजकर 47 मिनट पर अस्त हो रहे हैं।

दशहरा के उपाय

भगवान श्रीराम की पूजा करें

दशहरे के दिन भगवान श्रीराम की पूजा करें और उन्हें गुड़ या फल अर्पित करें। इसके बाद श्रीराम रक्षा स्तोत्र या राम नाम का जाप करें। मान्यता है कि इससे मनोबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

शमी के पेड़ की पूजा करें

विजयदशमी पर शमी के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। पेड़ के पास दीपक जलाएं और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह उपाय कार्यों में सफलता और बाधाओं से मुक्ति की कामना के लिए किया जाता है।

घर के मंदिर में दीपक जलाएं

दशहरे की शाम घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

जरूरतमंदों को दान करें

विजयदशमी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या भोजन का दान करें। धार्मिक परंपरा में दान-पुण्य को शुभ माना गया है।

मां दुर्गा का स्मरण करें

दशहरे पर मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करके उनकी आराधना करें। उनसे साहस, शक्ति और संकटों का सामना करने की क्षमता देने की प्रार्थना करें।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।