Dussehra 2026 Date And Time: दशहरा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। वहीं, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके धर्म और न्याय की रक्षा की थी। इस साल दशहरा का पर्व 20 अ्कटूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही कई अन्य ग्रहों के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं दशहरा तिथि और रावण दहन का शुभ मुहूर्त…

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दशहरा तिथि 2026 (Dussehra 2026 Tithi)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक, दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

विजय मुहूर्त और शस्त्र पूजन का समय

पंचांग के अनुसार विजय मुहूर्त 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 02 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस समयावधि में माता अपराजिता और शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं।

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रावण दहन का शुभ मुहूर्त

रावण दहन का समय 20 अक्टूबर 2026 को सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। इस दिन सूर्य देव शाम को 5 बजकर 47 मिनट पर अस्त हो रहे हैं।

दशहरा पर बन रहे शुभ योग

पंचांग के अनुसार दशहरा पर रवि योग बन रहा है। साथ ही इस दिन लक्ष्मीनारायण राजयोग और हंस राजयोग भी बन रहा है।

दशहरा का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा का दिन नए कार्यों की शुरुआत, शस्त्र पूजा और विजय की कामना के लिए भी शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है।मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा करने और रावण दहन देखने से अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश मिलता है।

वहीं, मां दुर्गा के भक्त इस दिन देवी की आराधना करके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। दशहरा तिथि एक अबूझ मुहूर्त माना गया है। मतलब इसमें बिना कोई मुहूर्त देखे, सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ ही प्रापर्टी या वाहन खरीद सकते हैं।

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