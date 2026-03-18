Durga Saptashati path ke niyam: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। नवरात्रि का समय मां दुर्गा की भक्ति और साधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है, लेकिन इसे सही नियम और विधि से करना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि विधिपूर्वक किया गया यह पाठ जीवन की बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें, इसके जरूरी नियम क्या हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या माना गया है।

दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सही विधि (Durga Saptashati path Vidhi)

नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और दीपक व धूप जलाकर मां का आह्वान करें। पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना और गुरु वंदना करना शुभ माना जाता है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ क्रम अनुसार करें। यदि पूरे पाठ का समय न हो, तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी किया जा सकता है। पाठ के अंत में मां दुर्गा की आरती जरूर करें और प्रसाद का वितरण करें।

दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम (Durga Saptashati path ke niyam)

दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पाठ हमेशा शुद्ध और शांत वातावरण में करना चाहिए। पाठ के दौरान मन को एकाग्र रखें और किसी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहें। नवरात्रि के नौ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और झूठ, क्रोध व अहंकार से दूर रहना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ के समय उच्चारण सही होना चाहिए, इसलिए यदि संभव हो तो शुद्ध उच्चारण के साथ ही पाठ करें। इसके अलावा, पाठ को बीच में अधूरा छोड़ने से बचना चाहिए और एक निश्चित समय पर प्रतिदिन पाठ करना अधिक शुभ माना जाता है।

दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व (Durga Saptashati path Significance)

दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य भी कहा जाता है, जिसमें मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस पाठ के माध्यम से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान किया गया यह पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।

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