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Chaitra Navratri Durga Ashtami 2026 LIVE: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई है, जो नवमी तिथि को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। चैत्र मास की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस साल नवमी तिथि दो दिन होने के कारण अष्टमी तिथि को लेकर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कई जातकों ने आज ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की सही तिथि, शुभ महूर्त, पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती सहित अन्य जानकारी…

कब है दुर्गा अष्टमी 2026? (Durga Ashtami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 25 मार्च को दोपहर में 1 बजकर 51 मिनट पर आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11 बजकर 49 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026, गुरुवार को पड़ रही है। इसी दिन कन्या पूजन करना लाभकारी होगा।

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कब है रामनवमी? (Ram Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा। श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसी के कारण श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। वैष्णन संप्रदाय के जातक 27 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाएंगे।

Ram Navami 2026 Date: 26 या 27 मार्च, किस दिन है रामनवमी, जानें सही तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और आरती

Live Updates
12:55 (IST) 25 Mar 2026

मां दुर्गा के भजन (Chaitra Navratri Ashtami 2026 Live)

कहीं मेरी नज़र ना लगे मेरी मैया..

किवें सज धज के माँ बैठी हो,

कहीं मेरी नज़र ना लगे मेरी मैया……

लाल गुलाब के फूलों से कितना तुम्हें सजाया है,

महक रहा दरबार तुम्हारा कितना इत्तर लगाया है,

तुम कितनी प्यारी प्यारी हो कहीं मेरी……

रोली का तिलक लगा करके मंद मंद मुस्कराती हो,

तारों की चुनरी ओढ़ के मैया भक्तों के घर जाती हो,

तुम कितनी प्यारी प्यारी हो कहीं मेरी……

आज तेरेदरबार में माँ गूंज रहा है जैकारा,

तू भी आयी भक्त भी आए बोलन तेरा जयकारा,

तुम कितनी प्यारी प्यारी हो कहीं मेरी……

12:52 (IST) 25 Mar 2026
दुर्गा अष्टमी कब है? (Durga Ashtami 2026 LIVE)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 25 मार्च को दोपहर में 1 बजकर 51 मिनट पर आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11 बजकर 49 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026, गुरुवार को पड़ रही है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी का व्रत 26 मार्च को ही रखा जाएगा। इस दिन कन्या पूजन करना लाभकारी हो सकता है।