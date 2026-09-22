Dream Meaning: कोई इंसान जब सोता है तो उसको अक्सर सपने आते हैं। वहीं कुछ सपने देखकर इंसान भय की स्थिति महसूस करता है तो कुछ सपने देखकर इंसान खुशी महसूस करता है, लेकिन मैं आपको बत दूं कि ये जरूरी नहीं कि आपने सपने में जो देखा हो वो असल जिंदगी में सच हो जाए। क्योंकि स्वप्न शास्त्र में भी अलग-अलग सपनों के अलग संकेत बताए गए हैं। कई बार व्यक्ति सपने में अपनी ही शादी होते हुए, बारात निकलते हुए या शादी में डांस करते हुए देखता है। ऐसे सपने देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर इनका क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र में इन सपनों का क्या मतलब बताया गया है है…

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सपने में खुद की शादी देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपनी शादी देखना शुभ माना जाता है। यह जीवन में किसी नए चेंज, नई जिम्मेदारी या किसी काम की अच्छी शुरुआत से जुड़ा माना जाता है। वहीं अविवाहित व्यक्ति को ऐसा सपना आने पर दिनों में उसके लोगों के साथ रिश्ते पर इफेक्ट आ सकता है। साथ ही सिंगल से मिंगल हो सकता है।

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सपने में अपनी शादी में डांस करना

अगर कोई व्यक्ति सपने में अपनी शादी में खुशी से डांस करता हुआ दिखाई दे, तो अच्छा संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र अनुसार, ऐसा सपना जीवन में किसी शुभ समाचार या मनचाही इच्छा पूरी होने की उम्मीद का भी संकेत माना जा सकता है।

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सपने में अपनी बारात देखना

अगर सपने में आप अपनी बारात देखते हैं तो इसका मतलब शुभ माना गया है है। स्वप्न शास्त्र में बारात को लाइफ में बदलाव और एक नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा सपना करियर को लेकर अच्छा माना गया है। मतलब आपको करियर में तरक्की मिल सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे हो सकते हैं।

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सपने में शादी का जोड़ा देखना

यदि सपने में आप किसी महिला या किसी और को शादी के जोड़े में देखते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही धन के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

ध्यान दें:

स्वप्न शास्त्र में सपनों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं, लेकिन इन्हें निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं लेना चाहिए। सपनों की व्याख्या व्यक्ति की परिस्थितियों, भावनाओं और सपने के पूरे संदर्भ पर निर्भर कर सकती है।