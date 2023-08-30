Raksha Bandhan 2023 Kab Hai: रक्षाबंधन का त्योहार आज 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। क्योंकि 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा शुरू हो रही हैं और वह रात को 9 बजकर 32 मिनट तक रहेंगी। जिसके चलते राखी रात को भद्रा समाप्त होने के बाद बांधी जाएगी।  लेकिन विशेष परिस्थिति में आप पुच्छ काल में राखी बांध सकते हैं, पुच्छ काल 30 अगस्त को शाम में 5 बजकर 19 मिनट से भद्रा पुच्छ शुरू हो रहा है और 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वहीं आपको बता दें कि लोग जाने- अनजाने में रक्षाबंधन पर कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनको करने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए…

इस दिशा में बैठकर बांधे राखी

राखी बांधते समय कुछ लोग दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, जो गलत है। आपको बता दें कि वास्तु अनुसार भाई को भूलकर भी उत्तर-पश्चिम दिशा में बैठकर राखी नहीं बांधनी चाहिए. इस दिशा में राखी बांधना अशुभ माना गया है। वहीं राखी बांधते वक्त बहनों का चेहरा दक्षिण-पश्चिम और भाइयों को उत्तर- पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए।

इस रंग के कपड़े नहीं पहनें

रक्षाबंधन के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में काले रंग को अशुभ माना है। इसलिए पीले, लाल और गुलाबी रंग के कपड़े भाई- बहनों को धारण करने चाहिए।

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इस रंग की राखी नहीं बांधे

राखी बहनों को कभी भी काले, और नीले रंग की खरीदकर नहीं लानी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष अनुसार मांगलिक और धार्मिक कार्य में इन रंगों को अशुभ माना है। साथ ही प्लास्टिक की राखी बांधने से बचना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक केतु का पदार्थ होता है और केतु बदनामी का कारक माना जाता है। इसके अलावा, भाई को टूटी-फूटी राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। 

चमड़े की वस्तु पहनकर नहीं मनाएं रक्षाबंधन

कई लोग देखें होंगे जो मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम में चमड़े की बेल्ट, पर्स और चप्पल जूते पहने रखते हैं। जो कि गलत है। इसलिए रक्षाबंधन पर भाई- बहनों को कोई भी चमड़े का आयटम पहनकर रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि चमड़े को ज्योतिष में अशुभ बताया गया है।

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दीपक जरूर जलाएं

रक्षाबंधन पर राखी बाधंते समय थाली में दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है। साथ ही आसन या कुर्सी पर बैठकर ही भाई के साथ में राखी बांधनी चाहिए।

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