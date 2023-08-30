Raksha Bandhan 2023 Kab Hai: \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0906\u091c 30 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0914\u0930 31 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0926\u093f\u0928 \u092e\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f 30 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u093f\u092e\u093e \u0924\u093f\u0925\u093f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u092d\u0926\u094d\u0930\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0935\u0939 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u094b 9 \u092c\u091c\u0915\u0930 32 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0924\u0915 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0940\u0964 \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u091a\u0932\u0924\u0947 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u094b \u092d\u0926\u094d\u0930\u093e \u0938\u092e\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964\u00a0 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u092a\u0930\u093f\u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092a \u092a\u0941\u091a\u094d\u091b \u0915\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u092a\u0941\u091a\u094d\u091b \u0915\u093e\u0932 30 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u0936\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 5 \u092c\u091c\u0915\u0930 19 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u0947 \u092d\u0926\u094d\u0930\u093e \u092a\u0941\u091a\u094d\u091b \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 6 \u092c\u091c\u0915\u0930 31 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0924\u0915 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0932\u094b\u0917 \u091c\u093e\u0928\u0947- \u0905\u0928\u091c\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0915\u0908 \u0910\u0938\u0940 \u0917\u0932\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0915\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0928\u0915\u094b \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u093f\u0926\u094d\u0930\u0924\u093e \u0906 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0906\u0907\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0915\u094c\u0928 \u0938\u0940 \u0917\u0932\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u2026 \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0947 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0915\u0941\u091b \u0932\u094b\u0917 \u0926\u093f\u0936\u093e \u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0917\u0932\u0924 \u0939\u0948\u0964 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0935\u093e\u0938\u094d\u0924\u0941 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u094b \u092d\u0942\u0932\u0915\u0930 \u092d\u0940 \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930-\u092a\u0936\u094d\u091a\u093f\u092e \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f. \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u093e \u0905\u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0924\u0947 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923-\u092a\u0936\u094d\u091a\u093f\u092e \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0907\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930- \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0926\u093f\u0936\u093e \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0926\u0947\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0907\u0938 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u0921\u093c\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092a\u0939\u0928\u0947\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u093e\u0932\u0947 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u0921\u093c\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092a\u0939\u0928\u0928\u0947 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0932\u0947 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u094b \u0905\u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u092a\u0940\u0932\u0947, \u0932\u093e\u0932 \u0914\u0930 \u0917\u0941\u0932\u093e\u092c\u0940 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0915\u092a\u0921\u093c\u0947 \u092d\u093e\u0908- \u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0927\u093e\u0930\u0923 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 Also ReadRaksha Bandhan 2023: \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092d\u0926\u094d\u0930\u093e \u0915\u093e\u0932? \u0907\u0938 \u0938\u092e\u092f \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u092e\u0928\u093e\u0939\u0940, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0927\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0915 \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u0907\u0938 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0947 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u0915\u093e\u0932\u0947, \u0914\u0930 \u0928\u0940\u0932\u0947 \u0930\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0915\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u093e\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0932\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u0927\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0928 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0905\u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u092a\u094d\u0932\u093e\u0938\u094d\u091f\u093f\u0915 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092a\u094d\u0932\u093e\u0938\u094d\u091f\u093f\u0915 \u0915\u0947\u0924\u0941 \u0915\u093e \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0915\u0947\u0924\u0941 \u092c\u0926\u0928\u093e\u092e\u0940 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0930\u0915 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u092d\u093e\u0908 \u0915\u094b \u091f\u0942\u091f\u0940-\u092b\u0942\u091f\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092d\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964\u00a0 \u091a\u092e\u0921\u093c\u0947 \u0915\u0940 \u0935\u0938\u094d\u0924\u0941 \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u091c\u094b \u092e\u093e\u0902\u0917\u0932\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u0927\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u091a\u092e\u0921\u093c\u0947 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u0932\u094d\u091f, \u092a\u0930\u094d\u0938 \u0914\u0930 \u091a\u092a\u094d\u092a\u0932 \u091c\u0942\u0924\u0947 \u092a\u0939\u0928\u0947 \u0930\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091c\u094b \u0915\u093f \u0917\u0932\u0924 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0908- \u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0908 \u092d\u0940 \u091a\u092e\u0921\u093c\u0947 \u0915\u093e \u0906\u092f\u091f\u092e \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u0928\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u091a\u092e\u0921\u093c\u0947 \u0915\u094b \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0936\u0941\u092d \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 Also Read\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u0917\u0941\u0921\u0932\u0915 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0939\u0928\u0947\u0902 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092f\u0947 5 \u0915\u093e\u092e, \u092d\u093e\u0908 \u0915\u093e \u091a\u092e\u0915 \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e \u092d\u093e\u0917\u094d\u092f \u0926\u0940\u092a\u0915 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u091c\u0932\u093e\u090f\u0902 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0927\u0902\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0925\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0940\u092a\u0915 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u091c\u0932\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0926\u0940\u092a\u0915 \u0938\u0915\u093e\u0930\u093e\u0924\u094d\u092e\u0915 \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0935\u093e\u0939 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0906\u0938\u0928 \u092f\u093e \u0915\u0941\u0930\u094d\u0938\u0940 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u0939\u0940 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 Also ReadRaksha Bandhan 2023: \u0906\u091c 30 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e 1 \u0918\u0902\u091f\u093e 12 \u092e\u093f\u0928\u091f, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0936\u0941\u092d \u092e\u0941\u0939\u0942\u0930\u094d\u0924, \u092d\u0926\u094d\u0930\u093e \u0915\u093e\u0932 \u0914\u0930 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092f\u0939 \u092d\u0940 \u092a\u0922\u093c\u0947\u0902: \u092e\u0947\u0937 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0935\u0943\u0937 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u092e\u093f\u0925\u0941\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0915\u0930\u094d\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0938\u093f\u0902\u0939 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0915\u0928\u094d\u092f\u093e \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0924\u0941\u0932\u093e \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0935\u0943\u0936\u094d\u091a\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0927\u0928\u0941 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u092e\u0915\u0930 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u0915\u0941\u0902\u092d \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932\u092e\u0940\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u093e 2023 \u0938\u0947 2030 \u0915\u093e \u0935\u0930\u094d\u0937\u092b\u0932