Diwali 2026 Puja Samagri List: दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशाहील की कामना की जाती है। दिवाली में कई लोग धनतेरस एके दिन पूजा की जरूरी सामग्री खरीदकर रख लेते हैं, ताकि पूजन के समय किसी चीज की कमी न हो। अगर आप भी दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार पूजा की पूरी सामग्री जरूर चेक कर लें। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए दिवाली में क्या-क्या चीजें की है। देखें पूरी सामग्री लिस्ट…

दिवाली पूजन सामग्री (Diwali 2026 Puja Samagri)

गणेश-लक्ष्मी जी मूर्ति

कुबेर यंत्र

चांदी का सिक्का

गणेश-लक्ष्मी जी के वस्त्र

माला

फूल

पूजा की थाली

आसन बैठने के लिए

लाल या फिर पीला आसन

गणेश जी के लिए दूर्वा

मिट्टी या पीतल का कलश

कलश ढकने के लिए ढक्कन

आम के पत्ते

ढक्कन में रखने के लिए चावल या गेहूं

कमल का फूल

गुलाब के फूल

चंदन

कपूर

केसर

यज्ञोपवीत 5

कुमकुम

रंगोली बनाने के लिए आटा या अन्य चीजें

चौकी

चावल

अबीर

कुमकुम

सिंदूर

गुलाल

हल्दी

सोलह श्रृंगार

रुई

सुपारी

पान के पत्ते

कमलगट्टे

धनिया साबुत

हल्दी की गांठ

सप्तमृत्तिका

सप्तधान्य

कुशा और दूर्वा

पंचमेवा

गंगाजल

शहद

शक्कर

शुद्ध घी

दही

दूध

गन्ना

सीताफल

सिंघाड़े

फल

नैवेद्य

मिठाई

छोटी इलायची

लौंग

मौली

इत्र की शीशी

तुलसी दल

सफेद कपड़ा (आधा मीटर)

लाल कपड़ा (आधा मीटर)

पंच रत्न (सामर्थ्य अनुसार)

दीपक

अगरबत्ती

बड़े दीपक के लिए तेल

मिट्टी के दीपक

ताम्बूल (लौंग लगा पान का बीड़ा)

श्रीफल (नारियल)

लेखनी (कलम)

बही-खाता, स्याही की दवात

खील-बताशे

गट्टे

मुरमुरे

चीनी के खिलौने

अर्घ्य पात्र सहित अन्य सभी पात्र

जल का पात्र

11 घी के दीपक

लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।