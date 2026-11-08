Diwali 2026 Dhan Potli: हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। इस दिन घर , मंदिर में रंगोली बनाने के साथ शाम को मां लक्ष्मी, गणेश जी के साथ कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही पूरे घर को दीपकों और लाइटों से सजाते हैं। वहीं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन तिजोरी में कुछ शुभ चीजों को रखने से सुख-समृद्धि, धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली की रात कुछ विशेष वस्तुओं को लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती हैं। इस पोटली को धन पोटली कहा जाता है। आइए जानते हैं पोटली में क्या-क्य़ा चीजें रखकर बांधना शुभ होगा।

धन पोटली के लिए चाहिए ये 5 चीजें

अगर आप भी धन पोटली बनाना चाहते हैं, तो लाल या फिर पीला रंग के कपड़े के अलावा हल्दी की गांठ, पांच पीली कौड़ी, एक चांदी या फिर सामान्य सिक्का, गोमती चक्र, कमल गट्टे, अक्षत, साबुत धनिया, लौंग, इलायची आदि रख लें।

ऐसे बनाएं धन पोटली

सबसे पहले एक लाल या फिर पीले रंग का नया कपड़ा लें। सबसे पहले इसमें गंगाजल छिड़क दें। इसके बाद इसमें एक हल्दी की गांठ, पांच पीली कौड़ी, एक चांदी या फिर सामान्य सिक्का,पांच गोमती चक्र, पांच कमल गट्टे, थोड़ा अक्षत, थोड़ी साबुत धनिया, लौंग, इलायची आदि डाल लें और फिर इसे मौली से बांध दें। आपकी धन पोटली बांध दें।

इसके बाद दिवाली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी के चरणों में इसे अर्पित कर दें। इसके बाद मां लक्ष्मी से घर की सुख-समृद्धि और धन-धान्य की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान में रख दें।

तिजोरी में इस पोटली को रखने से पहले मां लक्ष्मी के इस मंत्र 11, 21 या 108 बार का जाप करें।

मंत्र- ऊं श्रीं ह्वी महालक्ष्म्यैं नम:।।

अपनी पारिवारिक पूजा परंपरा के अनुसार सामग्री में बदलाव कर सकते हैं।

धन पोटली का महत्व

धन पोटली में इस्तेमाल होने वाली चीजें काफी शुभ मानी जाती है।

हल्दी की गांठ

धन पोटली में साबुत हल्दी की एक गांठ रखी जाती है। इसे शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धन पोटली में हल्दी की गांठ रखने से घर में सुख-समृद्धि, धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

पीली कौड़ियां

मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कौड़ी को धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में कौड़ी रखने से धन का आगमन होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

एक चांदी का सिक्का

धन पोटली में अगर संभव हो, तो चांदी का सिक्का रखें। अगर नहीं है, तो 1 का सिक्का रख सकते हैं। चांदी के सिक्का को धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

गोमती चक्र

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोमती चक्र को साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप और अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें बने चक्र को विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हैं। इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ बुरी नजर से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

कमलगट्टे

मां लक्ष्मी को कमलगट्टे अति प्रिय हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी का आसन कमल है। इसलिए पोटली में इसे रखने से घर में धन की बरकत होती रहती हैं।

अक्षत

धार्मिक मान्यताओं में अक्षत को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे पोटली में रखने से मां लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती हैं।

साबुत धनिया

दिवाली में साबुत धनिया का इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है। इसे धन-धान्य, सुख-समृ्द्धि से लेकर बरकत का प्रतीक माना जाता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। यहां पर शुभ मुहूर्त नई दिल्ली के हिसाब से दिया गया है। ये शहर के हिसाब से अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर के अनुसार पंचांग देंखे या पंडित के सलाह लें।