Diwali 2026 Maa Lakshmi Diya: हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ-साथ कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही पूरे घर को दीपक और लाइटों से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसलिए घर के हर कोने में दीपक जलाया जाता है। इससे सकारात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर मां लक्ष्मी के सामने 5, 11 या फिर 21 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसका महत्व, विधि और नियम…

Diwali 2026 Mata Laxmi Puja Vidhi: आज दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजा के लिए मिलेगा बस इतना समय, जानिए शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि और मंत्र

दिवाली पर मां लक्ष्मी के सामने जलाएं इतने दीपक

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के समक्ष 5, 11, 21 या फिर 51 दीपक जलाने की परंपरा है। कुछ घरों में 108 दीपक भी जलाए जाते हैं।

5 दीपक– दिवाली में इन 5 दीपक को जलाने का विशेष महत्व है। इसे पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पांच दीपक जलाने से पंचतत्व के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

11 दीपक- धार्मिक मान्यताओं में शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान शिव के एकादश स्वरूप से जोड़ा जाता है। इतने दीपक जलाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

21 दीपक- सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में 21 फूल, 21 जोड़े दूर्वा से लेकर 21 अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा है।

51 दीपक- इसे विशेष पूजा-अर्चना और दीप दान में जलाने की परंपरा है। इसे शक्ति की उपासना और देवी परंपरा से जोड़कर देखा जाता हैं।

108 दीपक- विशेष धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर दीपदान में इनका महत्व है। 108 संख्या का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इसे मंत्र जाप और पूजा पाठ में इस संख्या का इस्तेमाल किया जाता है।

दिवाली पर दीपक जलाने का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में दीपक को प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दीपक जलाकर अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का संदेश दिया जाता है। इस दिन दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ-साथ गणेश जी के समक्ष दीपक जलाएं।

दिवाली पर इन स्थानों में भी रखें दीपक

मां लक्ष्मी, गणेश जी के अलावा सभी देवी-देवताओं के सामने दीपक रखें। इसके अलावा मुख्य द्वार, तुलसी का पौधा, रसोई घर, आंगन, बालकनी आदि में भी रख सकते हैं।

दीवाली में दीपक जलाते समय ध्यान रखें ये नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में साफ और साबुत दीपक इस्तेमाल करें।

पूजा के मुख्य द्वार पर घी या फिर तेल के दीपक रखें।

दीपक जलाते समय मन में सकारात्मकता विचार के साथ पूरी श्रद्धा के साथ जलाएं।

दीपक ऐसी जगह रखें जहां से गिरने या फिर आगे लगने का खतरा न हो।

पूजा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर- यहां पर दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में दीपक जलाने की परंपरा अलग-अलग हो सकती है।