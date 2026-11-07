Maa Laxmi Aarti In Hindi: छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने के साथ उनकी आरती करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छोटी दिवाली पर पूरे भक्तिभाव से मां लक्ष्मी की आरती करने से घर में सुख-शांति, धन-वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस साल छोटी दिवाली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की आरती के बारे में…

मां लक्ष्मी की आरती (Maa Laxmi Aarti)

ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।

तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।

सूर्य-चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

दुर्गा रुप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

जिस घर में तुम रहतीं, सब सद्गुण आता।

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

शुभ-गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता।

उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।

दिवाली पर करें मां लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप (Maa Laxmi Mantra)

‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नम:’।

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम:।’

‘ॐ ऐं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:।’

‘ॐ ऐं क्लीं सौ:।’

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत्प्रसूत्यै नम:।’

‘ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं लक्ष्मी ममगृहे धनं पूरय चिन्ताम् दूरय स्वाहा।’

‘ॐ ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमल धारिण्यै गरूड़ वाहिन्यै श्रीं ऐं नम:।’

‘ॐ श्रीं च विद्महे अष्ट ह्रीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी-विष्णु प्रचोद्यात।’

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