Diwali 2026 Aarti, Laxmi Ji Ki Aarti Lyrics (मां लक्ष्मी जी की आरती लिरिक्स इन हिंदी): आज देशभर में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुख-समृद्धि, धन-संपदा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शाम को गणेश जी के साथ-साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की शाम शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा और आरती करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती हैं। ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो अंत में श्रद्धापूर्वक उनकी प्रसिद्ध आरती ऊं जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता जरूर करें। यहां पढ़ें मां लक्ष्मी की संपूर्ण आरती…

मां लक्ष्मी की आरती लिरिक्स (Maa Laxmi Aarti Lyrics)

ऊं जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।

तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।

सूर्य-चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

दुर्गा रुप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

जिस घर में तुम रहतीं, सब सद्गुण आता।

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

शुभ-गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता।

उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता॥

ओम जय लक्ष्मी माता॥

सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।

दिवाली पर करें मां लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप (Maa Laxmi Mantra)

‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नम:’।

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम:।’

‘ॐ ऐं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:।’

‘ॐ ऐं क्लीं सौ:।’

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत्प्रसूत्यै नम:।’

‘ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं लक्ष्मी ममगृहे धनं पूरय चिन्ताम् दूरय स्वाहा।’

‘ॐ ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमल धारिण्यै गरूड़ वाहिन्यै श्रीं ऐं नम:।’

‘ॐ श्रीं च विद्महे अष्ट ह्रीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी-विष्णु प्रचोद्यात।’

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। पूजा मुहूर्त, प्रदोष काल का समय और अन्य समय के स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।