Diwali Puja Shubh Muhurat: आज देशभर में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। आज शाम को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ घर को दीपकों से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यका है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि, धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा करने से हर एक बाधा दूर होने के साथ शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

आज 8 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाते हैं। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को प्रदोष काल के समय मां लक्ष्मी, गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। हालांकि शहर के अनुसार गणेश-लक्ष्मी की पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी शुभ मुहूर्त में दिवाली पूजन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मेरठ, मथुरा, अयोध्या सहित अन्य शहरों में पूजा का क्या होगा शुभ मुहूर्त…

दिवाली 2026 तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, दिवाली 2026 का त्योहार 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे अमावस्या तिथि शुरू हो गई है, जो 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी। ये समय नई दिल्ली का है, जो शहर के अनुसार अलग हो सकता है।

लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक रहेगा। ये शुभ समय कुल 1 घंटा 56 मिनट का होगा।

प्रदोष काल- शाम 5:31 बजे से 8:09 बजे तक

शहर के अनुसार गणेश-लक्ष्मी के पूजा का शुभ मुहूर्त

अयोध्या- शाम 05:37 बजे से 07:34 बजे तक

नई दिल्ली: शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक

नोएडा: शाम 5:54 बजे से 7:49 बजे तक

गुरुग्राम: शाम 5:55 बजे से 7:51 बजे तक

कानपुर- शाम 05:45 बजे से 07:42 बजे तक

मुंबई: शाम 6:27 बजे से 8:27 बजे तक

पुणे: शाम 6:24 बजे से 8:24 बजे तक

चंडीगढ़: शाम 5:52 बजे से 7:46 बजे तक

अहमदाबाद: शाम 6:22 बजे से 8:20 बजे तक

जयपुर: शाम 6:03 बजे से 7:59 बजे तक

कोलकाता: शाम 5:20 बजे से 7:18 बजे तक

चेन्नई: शाम 6:07 बजे से 8:09 बजे तक

बेंगलुरु: शाम 6:17 बजे से 8:20 बजे तक

हैदराबाद: शाम 6:07 बजे से 8:08 बजे तक

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई दिवाली 2026 का शुभ मुहूर्त और समय की जानकारी विभिन्न पंचागों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। अलग-अलग शहरों में स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त और पंचांग के अनुसार समय में अंतर हो सकता है। इसलिए पूजा करमे से पहले पंचांग या फिर अपने पंडित से सलाह लें।