Ganesh Ji Aarti Lyrics (जय गणेश जय गणेश लिरिक्स इन हिंदी): हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के साथ की जाती है। विघ्नहर्ता और प्रथम पुज्य श्री गणेश की पूजा करने से जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। दिवाली के दौरान मां लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश जी और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ आरती की जाती है। ऐसे में जानिए भगवान गणेश की आरती जय गणेश जय गणेश देवा…

दिवाली पर तिजोरी में रखें ये शुभ चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बनाएं ये धन पोटली

श्री गणेश आरती (Ganesh Aarti)

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जयो

दिवाली पर करें गणेश जी के इन मंत्रों का जाप (Ganesh Mantra)

‘ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये, वरवरद सर्वजनं में वशमानाय स्वाहा।’

‘ॐ ह्रीं ग्रीं ह्रीं।’

‘ॐ गं गणपतये नम:।’

‘ॐ वक्रतुण्डाय हुं।’

‘ॐ हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपतये वरवरद सर्वजन हृदयं स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा।’

‘ॐ गणेशं ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नम: फट्।’

गणेश जी की आरती का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में गणेश भगवान को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने से पहले भगवान गणेश के स्मरण करने के साथ विधिवत तरीके से पूजा की जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करने से विघ्नों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती हैं। इसके साथ ही गणेश जी आरती करने से नकारात्मकता दूर होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने का आशीर्वाद मिलता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती के माध्यम से भक्त भगवान गणेश के गुणों का गुणगान करते हैं और उनसे बुद्धि, विवेक, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय और अन्य समय के स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।