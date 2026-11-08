Diwali 2026: आज देशभर में दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस श्री प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी के कारण उनकी आने की खुशी में अयोध्यावासियों मे पूरे राज्य को घी के दीपक से सजाया था। इसी के कारण हर साल इस दिन पूरे घरों को दीपों से सजाया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को सुख-समृद्धि की आशीर्वाद देती हैं।

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दिवाली पर प्रदोष काल के समय मां लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, जो धनतेरस के दिन खरीदी जाती है। इसलिए दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से पहले विधिवत तरीके से मूर्ति स्थापित की जाती है। लेकिन कई बार सही दिशा पता न होने के कारण गलत तरीके से मूर्ति रख देते है जिसका अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। आइए जानते हैं दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति की सही दिशा के साथ अन्य नियमों के बारे में…

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दिवाली पूजन पर करें कलश स्थापना

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने के साथ-साथ कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। जिसमें वरुण देव के साथ अन्य देवी-देवता विराजमान रहते हैं। इसे अमृत के कलश के समान माना जाता है। इसलिए इस दिन कलश स्थापना जरूर करें। इसके साथ ही इसमें जल के साथ गंगाजल मिलाएं।

किस दिशा में रखें गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय दिशा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पूर्व दिशा की ओर मुर्ति रखनी चाहिए, जिससे उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। इसके अलावा उत्तर-पूर्व या ईशान कोण में रख सकते हैं।

कैसे रखें गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति

माता गणेश और माता लक्ष्मी के बीच माता-पुत्र का रिश्ता है। इसलिए गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं ओर हो, क्योंकि ये माता का स्थान माना जाता है। वहीं बाएं ओर पत्नी का स्थान होता है। इसी के कारण पत्नी को वामांगी कहा जाता है।

किस दिशा में हो गणेश की सूंड़

दिवाली में गणेश जी की मूर्ति मां लक्ष्मी की मूर्ति के दाएं ओर रखते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि श्री गणेश जी सूड़ दाईं ओर न हो। इससे धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गणेश जी की हमेशा ऐसी मूर्ति लें जिसमें उनकी सूंड बाएं ओर हो।

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