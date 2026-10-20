Diwali 2026 Date in India: दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख और सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे दीपावली भी कहा जाता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन घरों, मंदिरों और दुकानों को दीपक, रंगोली और रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। इस साल दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त…

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दिवाली तिथि 2026

द्रिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह करीब 11:27 बजे शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर करीब 12:31 बजे तक रहेगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 8 नवंबर को ही मनाया जाएगा। क्योंकि इस दिन हमको प्रदोष काल मिल रहा है।

लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

लक्ष्मी पूजा का मुख्य मुहूर्त शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक है। वहीं इस दौरान वृषभ काल भी रहेगा। इस समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाात है।

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दिवाली का धार्मिक महत्व

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली का पर्व भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित हुई। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है।

मान्यता है कि माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में धन, वैभव और सुख-समृद्धि का आगमन होता है, जबकि भगवान गणेश की पूजा से विघ्न दूर होने और शुभ कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है।

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