Diwali 2026 Date: हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। देशभर में धूमधाम से दीपों का ये पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी के साथ कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही पूरे घर को दीपक और लाइट से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन प्रभु श्री राम माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। इसी के कारण हर साल इस दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली पर्व का आरंभ धनतेरस के साथ होता है, जो भाई दूज के साथ समाप्त होता है। आइए जानते हैं किस दिन दिवाली है। इसके साथ ही जानिए धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की तिथियां और लक्ष्मी पूजन मुहूर्त…

कब है दिवाली 2026? (Diwali 2026 Date)

कार्तिक मास की अमावस्या आरंभ- 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 28 मिनट से शुरू

कार्तिक मास की अमावस्या तिथि समाप्त- 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक

दिवाली 2026 तिथि- 8 नवंबर 2026

दिवाली 2026 लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (Dilwai 2026 Lakshmi Puja Muhurat)

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त- शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक (वृषभ काल)

प्रदोष काल पूजा का समय- शाम 5 बजकर 41 मिनट से 8 बजकर 17 मिनट तक

निशिता काल का समय- 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 44 मिनट से 9 नवंबर को 12 बजकर 36 मिनट तक

कब है धनतेरस 2026? (Dhanteras 2026 Date)

हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के कारण इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहा जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026 को है।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर को प्रातः 10:47 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 6:02 से रात्रि 7:57 तक

प्रदोष काल: शाम 5:33 से रात्रि 8:09 तक

नरक चतुर्दशी 2026 कब है? (Narak Chaturdashi 2026)

छोटी दीवाली बड़ी दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस साल नरक चतुर्दशी 8 नवंबर 2026 को पड़ रही है।

अभ्यंग स्नान (सुबह का स्नान) मुहूर्त: सुबह 05:41 एएम से 06:42 एएम

पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:10 एएमसे 08:22 एमएम तक

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 7 नवंबर 2026 को सुबह 10:47 एएम

चतुर्दशी तिथि समाप्त: 8 नवंबर 2026 को सुबह 11:27 एएम

गोवर्धन पूजा 2026 कब है? (Govardhan Puja 2026 Date)

हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गाय के गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और विधि-विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे से लेकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। ऐसे में गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को है।

भाई दूज 2026 कब है? (Bhai Dooj 2026 Date)

भाई-बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 11 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी।

द्वितीया तिथि आरंभ – 10 नवंबर, 2026 को 02:00 पी एम बजे

द्वितीया तिथि समाप्त – 11 नवंबर, 2026 को 03:53 पी एम बजे

गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त – 06:40 ए एम से 08:50 ए एम

भाई दूज अपराह्न समय – 01:10 पी एम से 03:20 पी एम

अवधि – 02 घण्टे 10 मिनट

दिवाली 2026 कैलेंडर

पर्व तिथि मुहूर्त धनतेरस 6 नवंबर 2026 पूजा मुहूर्त: शाम 6:02 से 7:57 बजे तक नरक चतुर्दशी / छोटी दिवाली 8 नवंबर 2026 अभ्यंग स्नान: सुबह 5:41 से 6:42 बजे तक दिवाली / लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर 2026 लक्ष्मी पूजा: शाम 5:54 से 7:50 बजे तक गोवर्धन पूजा / अन्नकूट 10 नवंबर 2026 प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक भाई दूज 11 नवंबर 2026 अपराह्न समय: दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक

Disclaimer: इस लेख में दी गई दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियां एवं पूजा मुहूर्त धार्मिक मान्यताओं और पंचांग में दी गई गणनाओं पर आधारित हैं। अलग-अलग पंचांग, स्थान और स्थानीय समय के अनुसार तिथि एवं मुहूर्त में कुछ अंतर हो सकता है। पाठक अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग या किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से भी पुष्टि कर सकते हैं।