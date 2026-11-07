Diwali 2026: दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और खुशियों से भरा त्योहार माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। घरों से लेकर बाजारों तक हर तरफ रौनक देखने को मिलती है। मान्यता है कि इसी पावन दिन भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से हर साल दिवाली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली की रात विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का आगमन होता है।

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