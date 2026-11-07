Diwali 2026: दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और खुशियों से भरा त्योहार माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। घरों से लेकर बाजारों तक हर तरफ रौनक देखने को मिलती है। मान्यता है कि इसी पावन दिन भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से हर साल दिवाली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली की रात विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का आगमन होता है।
दिवाली पूजन सामग्री (Diwali Pujan Samagri)
दिवाली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, लाल या पीले रंग का कपड़ा, गंगाजल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत (साबुत चावल), चंदन, सिंदूर, मौली (कलावा), जनेऊ, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, कपूर, अगरबत्ती, धूप, घी, दीपक, रुई की बत्ती और पूजा की थाली की जरूरत होती है। इसके अलावा फूल, माला, कमल का फूल, दूर्वा, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, खील, बताशे, मखाने और मिठाई भी पूजा में शामिल करें।
मां लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए कमल गट्टे की माला, चांदी का सिक्का, कौड़ी, दक्षिणा, नए नोट या सिक्के, धनिया, हल्दी की गांठ और श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। पूजा के लिए कलश, आम के पत्ते, मिट्टी के दीपक, तेल या घी, रंगोली के रंग और पूजा के बाद आरती करने के लिए घंटी की व्यवस्था भी कर लें।
दिवाली लक्ष्मी पूजन मंत्र (Diwali 2026)
लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (Diwali 2026)
लक्ष्मी पूजा का मुख्य मुहूर्त शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक है। वहीं इस दौरान वृषभ काल भी रहेगा। इस समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाात है।
दिवाली तिथि 2026 (Kab Hai Diwali 2026)
द्रिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह करीब 11:27 बजे शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर करीब 12:31 बजे तक रहेगी। ऐसे में दिवाली का पर्व 8 नवंबर को ही मनाया जाएगा। क्योंकि इस दिन हमको प्रदोष काल मिल रहा है।