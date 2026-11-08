दिवाली का त्योहार सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और साफ-सुथरे, रोशनी से जगमगाते घरों में प्रवेश करती हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग अपने घरों को दीपों, फूलों और रंगोली से सजाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी दिवाली की रात को बेहद खास माना गया है।

मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने की कामना की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके घर में धन-धान्य की कमी न हो और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो दिवाली के दिन कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। इस साल दिवाली 8 नवंबर आज है, आइए जानते हैं दिवाली उपाय के बारे में…

दिवाली पर धन-समृद्धि के लिए करें ये 7 ज्योतिषीय उपाय

मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का स्वागत होता है।

मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं

मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय माना जाता है। दिवाली की पूजा में उन्हें कमल का फूल अर्पित करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है।

कौड़ियां अर्पित करें

दिवाली की पूजा में पीली कौड़ियां रखना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं।

घर के ईशान कोण में जलाएं दीपक

वास्तु और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

तिजोरी में रखें हल्दी की गांठ

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ अर्पित करें। पूजा के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां दूर करने में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

लक्ष्मी-गणेश की विधि-विधान से करें पूजा

दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्र ‘ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः’ का जाप कर सकते हैं।

जरूरतमंदों को करें दान

दिवाली के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान-पुण्य करने से जीवन में सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है।

दिवाली पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान

ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन घर में गंदगी न रखें और पूजा स्थल को साफ-सुथरा रखें। किसी का अपमान न करें और घर में लड़ाई-झगड़े से बचें। मां लक्ष्मी की पूजा में साफ वस्त्र पहनें और श्रद्धा के साथ पूजा करें। ध्यान रखें कि इन उपायों का आधार धार्मिक मान्यताएं हैं, इन्हें धन लाभ की निश्चित गारंटी नहीं समझना चाहिए।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। वेबसाइट इसकी सत्यता या वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि नहीं करती है। इसे व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर ही अपनाएं। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह लें।