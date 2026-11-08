Diwali Auspicious Signs: दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात कुछ खास जीवों का दिखाई देना बेहद शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इनका दिखना घर में मां लक्ष्मी की कृपा, आर्थिक उन्नति और सुख-समृद्धि आने का संकेत हो सकता है। यही वजह है कि दिवाली की रात लोग अपने आसपास होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं और संकेतों पर भी विशेष ध्यान देते हैं।

ज्योतिष और लोक मान्यताओं में उल्लू, छिपकली से लेकर कुछ अन्य जीवों का दिखना भी शुभ माना गया है। हालांकि, इन मान्यताओं का धार्मिक और पारंपरिक महत्व है, इन्हें किसी घटना के निश्चित परिणाम के रूप में नहीं देखना चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली 2026 पर कौन-सी 5 चीजों का दिखना शुभ माना जाता है और इनके पीछे क्या धार्मिक मान्यता प्रचलित है।

दिवाली की रात उल्लू का दिखना

हिंदू धर्म में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात उल्लू का दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि के आगमन का संकेत हो सकता है। उल्लू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखने के कारण दिवाली के दिन इसका दिखना विशेष महत्व रखता है।

दिवाली पर छिपकली का दिखना

मान्यता के अनुसार, दिवाली की रात घर में छिपकली का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक स्थिति बेहतर होने का संकेत माना जा सकता है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में छिपकली को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

दिवाली पर बिल्ली का दिखना

दिवाली के दिन बिल्ली का घर के आसपास दिखाई देना भी कुछ लोक मान्यताओं में शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में सुख-शांति और खुशहाली आने का संकेत हो सकता है। हालांकि, बिल्ली के दिखाई देने को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग धारणाएं प्रचलित हैं।

दिवाली की रात गाय का दिखना

सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय को समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली के दिन गाय का दर्शन करना शुभ होता है। इसे सौभाग्य, सुख-शांति और परिवार में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

दिवाली पर छछूंदर का दिखना

मान्यता के अनुसार दिवाली की रात छछूंदर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसी धारणा है कि इसका दिखना धन-लाभ और घर में बरकत आने का संकेत हो सकता है। हालांकि, इस मान्यता का आधार मुख्य रूप से पारंपरिक लोक विश्वास हैं, किसी शास्त्रीय नियम के रूप में इसे निश्चित नहीं माना जाता।

दिवाली पर शुभ संकेतों का क्या है धार्मिक महत्व?

दिवाली का पर्व अंधकार पर प्रकाश और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और मां लक्ष्मी से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। उल्लू, गाय और अन्य जीवों को लेकर प्रचलित मान्यताएं भारतीय लोक परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का हिस्सा हैं। इसलिए इन जीवों को देखने पर डरने या किसी विशेष परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवों के संरक्षण का भाव रखना चाहिए।