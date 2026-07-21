Mahabharat Katha: महाभारत की कथाएं केवल युद्ध और वीरता का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और मानवीय संबंधों की निष्ठा की एक ऐसी अमर धरोहर है। एक ऐसे पुत्र की भी कथा है जिसने अपने पिता के सुख से लेकर राजधर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया था। वेदव्यास रचित महाभारत के ‘आदि पर्व’ (शततम अध्याय) में वर्णित एक प्रसंग के बारे में बताया गया है कि कैसे एक आदर्श पुत्र यानी भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के संताप को मिटाने के लिए न केवल राजसिंहासन का त्याग किया बल्कि हमेशा ब्रह्मचर्य रहने की कठोर प्रतिज्ञा तक ले ली थी। आइए आज ‘धर्मगाथा’ श्रृंखला में जानते हैं पिता के प्रेम में कैसे एक साधारण राजकुमार को पितामह भीष्म बना दिया…

मां गंगा-शांतनु के आठवें पुत्र थे देवव्रत

बता दें कि मां गंगा और राजा शांतनु के आठवें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म कहलाएं। भीष्म पितामह बलवान होने के साथ समस्त वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वह महापंडित, महान धनुधर और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे।

यमुना तट पर निषाद कन्या सत्यवती से राजा शांतनु की भेंट

अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत के साथ आनंदपूर्वक रहते हुए चार वर्ष व्‍यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गये। वहां राजा को अवर्णीय एवं परम उत्तम सुगन्‍ध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्‍थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते-घूमते उन्‍होंने मल्लाओं की एक कन्‍या देखी, जो देवांगनाओं के समान रुपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्‍या को देखते ही,,

राजा ने स्त्री से पूछा कि भीरु! तू कौन है, किसी पुत्री है और क्‍या करना चाहती है?’ वह बोली- राजन्! आपका कल्‍याण हो। मैं निषाद कन्या हूं और अपने पिता महामना निषादराज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूं। इसके बाद शांतनु सत्यवती की पिता के पास उका हाथ मांगने के लिए पंहुच गए।

निषादराज की कठिन शर्त और राजा शांतनु की चिंता

जब राजा शांतनु ने उसके पिता के सामने विवाह करने के लिए कहा, तो जब से इस सुंदरी कन्या का जन्‍म हुआ है, तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए। लेकिन मेरी एक इच्छा है। अगर इस कन्‍या को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं, तो सत्‍य को सामने रखकर मेरी इच्‍छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्‍पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाय, अन्‍य किसी राजकुमार का नहीं।

राजा शांतनु अपनी कुल-परंपरा और जेष्ठ पुत्र देवव्रत के अधिकारों के प्रति सजग थे। अत्यंत कामाग्नि और वेदना में होने के बाद भी शांतनु को यह शर्त स्वीकार करना अधर्म लगा। वे निराश और दुखी मन से वापस हस्तिनापुर लौट आए और चिंता में घुलने लगे।

पुत्र देवव्रत का पिता के शोक का कारण जानना

एक दिन राजा शांतनु ध्‍यान स्‍थ होकर कुछ सोच रहे थे-चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और उवकी चिंता का कारण पूछा। इस पर शांतनु ने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूं। बताता हूं सुनो कि अगर किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई, तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जायेगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए सौ पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुन: व्‍यर्थ विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसलिए मुझे पुन: पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्‍याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतान हीनता के ही तुल्‍य है।

देवव्रत ने सारथी से पूछा अपनी पिता की चिंता का कारण

जब देवव्रत को अपने वृद्ध मंत्री ने महाराज एक कन्‍या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दु:ख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमारी की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्ञ भीष्‍म ने पिता के सारथी से पूछा कि तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो, क्‍या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे, वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा।

तब सारथी ने बताय़ा कि एक धीवर की कन्‍या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्‍या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि ‘इसके गर्भ से जो पुत्र हो, वही आपके बाद राजा होना चाहिए।’ आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्‍छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्‍या नहीं दूंगा।

देवव्रत का निषादराज के सम्मुख जाना और पहला महान त्याग

यही वृत्तान्त है, जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषादराज के पास जाकर स्‍वयं आने पिता के लिये उसकी कन्‍या मांगी। भारत! उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात् साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में देशराज ने उनसे कहा। सत्‍यवानों में श्रेष्ठ निषादराज! मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्‍य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो, वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, वही हमारा राजा बनेगा’।

श्लोक

इदं मे तमाद व सयं सयवतां वर।

नैव जातो न वाजात वक्तुमुत्सहेत्।। ८६ ।।

अर्थ- देवव्रत ने कहा कि ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा।। ८६ ।।

श्लोक

एवमेतत् करयाम यथा वमनुभाषसे ।

योऽयां जनयते पुत्र: स नो राजा भवयत ।। ८७ ।।

अर्थ- लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो, वैसा ही करुंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, वही हमारा राजा बनेगा।।

आजीवन ब्रह्मचर्य की ‘भीष्म’ प्रतिज्ञा

सिंहासन त्यागने की घोषणा के बाद भी निषादराज का संशय शांत नहीं हुआ। निषादराज ने कहा कि युवराज! आप धर्मात्मा हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलेंगे। परंतु आपकी जो संतान होगी, वह इस शर्त पर कायम रहेगी या नहीं, इसमें मुझे भारी संदेह है।

निषादराज के इस संशय को मिटाने और अपने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जो मानव इतिहास में अद्वितीय है। देवव्रत ने आकाश, ऋषियों और वहां उपस्थित सभी राजाओं को साक्षी मानकर कहा: निषादराज! मैं पहले ही राज्य त्याग चुका हूं। अब संतान के लिए भी अटल निश्चय करता हूं। आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलेगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और उर्ध्वरेता बनकर रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा।”

श्लोक

अद्य प्रभृति मे दाराः ब्रह्मचर्यं चरिष्यतः।

ऊर्ध्वरेता भविष्यामि सत्यं एतद् ब्रवीमि ते॥

अर्थ- नषादराज! आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने से स्वर्ग से अक्षय लोग प्राप्त होंगे।

श्लोक

यावत् प्राणाः स्थिता देहे ममैताः पुरुषर्षभ।

तावज्जनयिता नाहं प्रजाः सत्यं ब्रवीमि ते॥

परित्यज्येयं राज्यं च मैथुनं चापि सर्वशः।

ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दाश सत्यं ब्रवीमि ते॥

भावार्थ:

मैंने जन्म से लेकर अब तक झूठ बात नहीं की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिता जी के लिए कन्या दे दो। दाश, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं आपसे सत्य कहता हूं।

आकाश से हुई पुष्पवर्षा और मिला ‘भीष्म’ नाम

श्लोक

ततोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो देवाः सर्षिगणास्तदा।

अभ्यवर्षन् कुसुमैर्भीष्मोऽयमिति चाब्रुवन्॥ ९८॥

भावार्थ:

उस समय आकाश में स्थित अप्सराएं, देवता और ऋषिगण पुष्पों की वर्षा करने लगे और कहने लगे—”ये भीष्म हैं।” अर्थात् इस राजकुमार की ख्याति अब भीष्म नाम से होगी।

श्लोक

ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्विनीम्।

अधिरोह रथं मातर्गच्छावो नगरीं प्रति॥ ९९॥

भावार्थ:

इसके बाद देवव्रत ने अपने पिता के हित के लिए उस यशस्विनी सत्यवती से कहा—”माता जी! इस रथ पर बैठिए। अब हम लोग अपने नगर चलते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। जनसत्ता इन कथाओं की ऐतिहासिकता या वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि नहीं करता है।