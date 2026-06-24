Dharm Gatha, Padma Puran Katha: निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से वर्षभर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडव पुत्र महाबली भीमसेन अपनी भूख के कारण एक भी व्रत ठीक से नहीं रख पाते थे, जिससे वह काफी परेशान रहते थे। जहां उनके भाई और पत्नी द्रौपदी आसानी से बिना खाए-पिएं व्रत रख लेते थे। ऐसे में एक बार श्री कृष्ण सभी को हर माह की एकादशी के महत्व के बारे में बता रहे थे, तो भीमसेन से कहा कि स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय है, जिससे मैं हर एक एकादशी का व्रत को न कर सकूं और मुझे उसका फल भी मिल जाएं। तब वेदव्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया। आइए ‘धर्म गाथा’ श्रृंखला में जानते हैं कि वेद व्यास से भीमसेन को ऐसा कौन सा उपाय बताया, जिससे उनकी बीत चुकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी विष्णु धाम में जगह मिल सकती थी…

विष्णु पुराण के उत्तर खंड में भगवान श्री कृष्ण हर माह पड़ने वाली एकादशी के महत्ता के बारे में विस्तार से बता रहें। ऐसे में धर्म राजा युधिष्ठिर से कहा कि प्रभु आपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में तो बता दिया है। लेकिन अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। इस सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले कि राजन्! इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्त्वज्ञ और वेद-वेदाङ्गों के पारंगत विद्वान हैं।

वेदव्यास ने बताया एकादशी व्रत का महत्व

तब वेदव्यासजी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्यकर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अन्त में स्वयं भोजन करे। राजन्! जननाशौच और मरणाशौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए।

भीमसेन ने बताई अपनी समस्या

यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान् पितामह! मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि ‘भीमसेन! तुम भी एकादशी को न खाया करो।’ किन्तु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि ‘मुझसे भूख नहीं सही जाएगी।’

व्यासजी ने दिया उपवास का उपदेश

भीमसेन की बात सुनकर व्यासजी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना।

भीमसेन ने बताया अपनी भूख का कारण

भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान् पितामह! मैं आपके सामने उत्तम बात कहता हूं। एक बार भोजन करके भी मुझसे क्षुधा नहीं सहन की जा सकती। फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है; अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं, तभी यह शांत होती है।

इसलिए महाभाग! मैं वर्षभर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत नियम करके बतलाइए। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा।

कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत?

व्यासजी ने कहा कि भीम! ज्येष्ठ मास में सूर्य यदि वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्लपक्ष में जो एकादशी हो, उसका सम्पूर्णतः निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार से जल बिन्दु मात्र भी मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य अवश्य रूप से जल छोड़ दे, तो यह व्रत पूर्ण होता है।

तदनन्तर द्वादशी को निर्मल प्रभातकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कर्म पूरे करके ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्षभर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि भगवान केशव ने कहा है कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी की निष्ठा से रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है।

विष्णुलोक की प्राप्ति का वर्णन

एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विष्णुलोक से दिव्यरूपधारी दूत आते हैं। उनका रूप पीताम्बरधारी, हाथों में शंख और चक्र धारण किए हुए होता है और वे ऐसे भक्तों को वैकुण्ठ धाम ले जाते हैं।

अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करना चाहिए।

निर्जला एकादशी का पुण्य

जो मनुष्य उस दिन उसके नियमों का पालन करता है, वह वर्षभर में सभी व्रतों के फल प्राप्त करता है। उसे एक-एक पहर में कोटि-कोटि स्वर्णमुद्राओं के दान के समान फल प्राप्त होता है।

मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। यह पुण्य भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय है।

किन्तु एकादशी के विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति उपवास से ही होती है और मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है।

एकादशी के दिन अन्न खाने का परिणाम

जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोगता है। इसलिए वह चाण्डाल के समान माना गया है और नरक में दुःखों को प्राप्त होता है।

जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान देता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं।

हे कुन्तीनन्दन! निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री-पुरुषों को वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि वैष्णव न मिलें तो किसी विद्वान ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं।

सात पीढ़ियों का उद्धार

जो श्रद्धापूर्वक एकादशी का पूजन, जप, दान और होम करते हैं, वे अपनी पूर्वज और आने वाली अनेक पीढ़ियों का कल्याण करने वाले माने जाते हैं।

निर्जला एकादशी को क्या दान करना चाहिए?

निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, गद्दा आदि तथा कांचन का दान करना चाहिए।

जो श्रेष्ठ एवं सुयोग्य ब्राह्मण को उत्तम दान करता है, वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

निर्जला एकादशी का संकल्प मंत्र

देवदेव हृषीकेश संसारार्णवतारक ।

उदकुम्भप्रदानेन नय मां परमां गतिम् ॥

अर्थात- हे संसार सागर से तारने वाले देवदेव हृषीकेश! इस जल के घड़े के दान से मुझे परम गति प्रदान कीजिए।

व्रत का अंतिम उपदेश

भीमसेन! ज्येष्ठ मास में शुक्लपक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप स्थान प्राप्त करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख लोक मान्यताओं और शिव महापुराण में वर्णित पारंपरिक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जनसत्ता डॉट कॉम (Jansatta.com) इसके ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण का दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रसंगों से अवगत कराना है।