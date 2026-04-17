Mahabharat Katha: महाभारत कथा की इस बात को लगभग सभी लोग जानते हैं कि कैसे मामा शकुनि और दुर्योधन की चालों में फंसकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडवों को सब कुछ दांव में लगा दिया था। अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे में जब द्रौपदी के बालों से खींचकर सभा में लगाया गया है और दुःशासन ने उनका अपमान करते हुए वस्त्र खींचने का प्रयास किया। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को स्मरण किया, तो उनका वस्त्र अनंत रूप में बढ़ता गया और उनका अपमान नहीं हो सका। ऐसे में द्रौपदी को अपमान होता देखकर अंत में धृतराष्ट्र की अंतरात्मा जाग गई है और उन्होंने पाञ्चाली से तीन वरदान मांगने को कहा। लेकिन दौपद्री ने केवल दो ही वर मांगा। जानें दौपद्री द्वारा मांगे गए वर के बारे में…

द्रौपदी को जुए में हार बैठे पांडव

महाभारत के सभा पर्व में द्रौपदी के चीर हरण से लेकर उनके द्वारा धृतराष्ट्र से वर मांगने के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कथा के अनुसार, कौरवों ने युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। शर्त के अनुसार द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया और शकुनि की चाल से पांडव हार गए। दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को सभा में लाने के लिए दुःशासन से कहा गया। दुःशासन द्रौपदी को बलपूर्वक बालों से घसीटते हुए राज्यसभा में ले आता है। द्रौपदी सभा में प्रश्न करती हैं कि क्या युधिष्ठिर स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते हैं? भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी भी धर्म-संकट में चुप रह जाते हैं। दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगता है।अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी ने व्याकुल होकर भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया और उनसे करुण पुकार लगाई। फिर श्री कृष्ण अनंत वस्त्र प्रदान करते हैं। ऐसे में दुःशासन थक जाता है लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं होता। अंततः थककर असफल हो गया।

तब द्रौपदी लेती हैं शपथ

अपने साथ हुए अन्याय और अपमान के चलते दौपद्री अपने बाल ऐसे ही खुले छोड़ देती हैं और प्रतिज्ञा लेती है कि मैं अपने केश तब तक नहीं बांधूंगी, जब तक दुर्योधन के रक्त से उनका स्पर्श नहीं हो जाता। इसके साथ ही इस अपमान से क्रोधित होकर भीमसेन ने सभा में प्रतिज्ञा ली कि वह युद्ध भूमि में दुःशासन की छाती चीरकर उसका रक्तपान करेंगे और यदि ऐसा न कर सका तो स्वयं को भीमसेन कहलाने का अधिकारी नहीं मानेगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के खुले बालों का अभिषेक करेंगे। यह प्रतिज्ञा अंततः महाभारत युद्ध में भीम द्वारा दुर्योधन वध के बाद पूरी हुई।

विदुर ने धृतराष्ट्र से कहीं ये बात

उस समय सभा दुख और भय से इतनी पीड़ित हो गई कि वहां कोई शब्द नहीं बोला गया। सभा के सभी सदस्य सिर झुकाए बैठे रहें। तब महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जहां धर्म नहीं होता, वहां विजय नहीं होती। विदुर जी ने आगे कहा कि अधर्म बढ़ने पर मैं कुल के विनाश को देख रहा हूं। पुत्र-स्नेह से अंधा राजा धर्म को नहीं देख पाता।

दौपद्री की पुकार से धृतराष्ट के मन में हुए ग्लानि

जब द्रौपदी की करुण पुकार और अपमान की स्थिति अत्यधिक बढ़ गई, तब अंधे राजा धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि और भय उत्पन्न हुआ।

तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र द्रौपदी का यह अपमान मेरे लिए शोभनीय नहीं है और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इसे रोकों, अधर्म के मार्ग पर मत जाओ। लेकिन दुर्योधन ने अनसुना कर दिया। इसके बाद, अपने कुल के कल्याण और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा— हे पाञ्चाली! मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वर मांगो। हे शुभे! तुम जो भी इच्छा करोगी, मैं वह वर तुम्हें दूंगा।

प्रीतोऽस्मि ते पाञ्चालि वरं वृणीष्व यदिच्छसि।

वरान् ददामि ते शुभे यद् यद् इच्छसि तेऽनघे॥

दौपद्री ने मांगे ये 2 वर

धृतराष्ट्र की बात को सुनकर दौपद्री ने दो वर मांगे।

पहला वर – युधिष्ठिर की मुक्ति

दासभावं परित्यज्य धर्मराजो युधिष्ठिरः।

मुक्तो भवतु राजेन्द्र इति मे दीयतां वरः॥

हे राजन्! धर्मराज युधिष्ठिर दासभाव से मुक्त हो जाएं। मुझे यही पहला वर दीजिए।

दूसरा वर – अन्य पांडवों की मुक्ति

भीमसेनार्जुनौ चैव नकुलः सहदेवकः।

एतेऽपि मुक्ताः स्युः सर्वे इति मे द्वितीयो वरः॥

भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से मुक्त हो जाएं। यह मेरा दूसरा वर है।’

द्रौपदी ने नहीं मांगा तीसरा वरदान

दो वर मांगने के बाद द्रौपदी से तीसरा वर मांगने के लिए धृतराष्ट्र ने कहा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लोभ धर्म का नाश करता है, इसलिए मैं लोभ नहीं करूंगी। हे राजन्! ये दो वर ही मेरे लिए पर्याप्त हैं, मैं तीसरा वर नहीं मांगती।

तीसरे वर का त्याग

लोभो धर्मस्य नाशाय नाहं लोभं करिष्यामि।

पर्याप्तं मे द्वयं राजन् न तृतीयं वृणे वरम्॥

दौपद्री के इस प्रकार से वर मांगने से भीष्म पितामह अति प्रसन्न थे। लेकिन उस समय अत्यंत धर्म-संकट में थे। द्रौपदी के विवेकपूर्ण निर्णय के बाद उन्होंने राहत और मौन मिश्रित स्थिति अपनाई। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और उसने प्रतिशोध की योजना बनानी शुरू कर दी और यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी।

सभा से बाहर निकलने के बाद द्रौपदी और पांडवों की मानसिक स्थिति अत्यंत व्यथित थी। द्रौपदी के मन में अपमान की तीव्र पीड़ा के साथ-साथ न्याय की अधूरी आकांक्षा और भविष्य के संघर्ष का दृढ़ संकल्प भी था। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा भीतर से क्रोध से भरे हुए थे, जबकि युधिष्ठिर धर्म और परिस्थिति के दबाव में संयम बनाए रहे।

पांडवों के लिए यह घटना केवल अपमान नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गई। उन्होंने समझ लिया कि अब संघर्ष को टालना संभव नहीं है। इसी प्रसंग ने उनके भीतर प्रतिशोध, धर्म की रक्षा और राज्य पुनः प्राप्ति के संकल्प को और अधिक मजबूत किया, जो आगे चलकर वनवास और फिर कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका बना।

डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। जनसत्ता इन कथाओं की ऐतिहासिकता या वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि नहीं करता है।