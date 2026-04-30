Dharm Gatha, Most Powerful Weapons Of Mahabharat: महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों या राजवंशों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म, नियति और दिव्य शक्तियों के संतुलन की एक महान गाथा थी, जिसने संपूर्ण कुरुक्षेत्र को एक निर्णायक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि बना दिया। इस महायुद्ध में पांडवों ही नहीं बल्कि कौरवों के पक्ष के वीर योद्धाओं की क्षमता के साथ-साथ उनके पास उपलब्ध दिव्य अस्त्रों की भी निर्णायक भूमिका रही। जैसे कर्ण की अमोघ ‘वासवी शक्ति’, अर्जुन का दिव्य ‘गाण्डीव’ धनुष, भगवान शिव से प्राप्त ‘पाशुपतास्त्र’ और अश्वत्थामा का विनाशकारी ‘नारायणास्त्र’।

इन अस्त्रों में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि ये संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, लेकिन इनके प्रयोग में सदैव धर्म, संयम और रणनीति का संतुलन रखा गया। आइए आज ‘धर्म गाथा’ की श्रृंखला में जानें ऐसे दिव्य अस्त्रों के बारे में जो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं।

वासवी शक्ति (कर्ण)

महाभारत ग्रंथ के वनपर्व के अनुसार, देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल के बदले उन्हें वासवी शक्ति नाम का बाण दिया था। ये अस्त्र अमोघ था और एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था।

कवचं कुण्डले चैव दत्त्वा शक्राय भारत।

शक्तिं प्राप महातेजा वासवीं नाम भारत॥

कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने इसे अर्जुन को मारने के लिए संभालकर रखा था। इस बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला, तो उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को आगे कर दिया था। जिन्होंने अपनी दानवी शक्ति से हाहाकार मचा दिया था। ऐसे में कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए वासवी शक्ति का इस्तेमाल किया था।

“ततो वासवी शक्तिं स कर्णो घटोत्कचेऽक्षिपत्।” यानी कर्ण ने इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलाई।

अर्जुन को मिला पाशुपतास्त्र

महाभारत ग्रंथ के वन पर्व के अनुसार,पाशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे उग्र अस्त्र माना जाता है। ये अस्त्र देवता, असुर, मनुष्य हर किसी पर अपना प्रभाव दिखा सकता था। इस शस्त्र को अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके पाया था।

श्लोक

“तस्मै प्रसन्नो भगवान् शूलपाणिः महेश्वरः

पाशुपतं ददौ दिव्यं अस्त्रं लोकभयंकरम्।”

अर्थ:

भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को भयंकर पाशुपतास्त्र प्रदान किया।

ये विनाशकारी अस्त्र का इस्तेमाल कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं किया गया था, क्योंकि पाशुपतास्त्र पल भर में कौरवों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का विनाश कर सकता था। इसके सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धा भी नहीं टिकते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध अधर्म के नाश का युद्ध था। अगर इस शस्त्र को चला दिया जाता, तो दैवी विनाश हो सकता था। इससे आने वाले युगों पर असर पड़ने से लेकर श्री कृष्ण की रणनीति पर भी दिखता।

अश्वत्थामा के पास था नारायणास्त्र

नारायणास्त्र काफी शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो अश्वत्थामा को भगवान विष्णु ने दिया था। इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर किया था, जिससे एक बार में ही हजारों सैनिक मारे गए थे। द्रोण पर्व में दिए श्लोक के अनुसार इस शक्तिशाली अस्त्र को किसी भी शस्त्र से नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल समर्पण के द्वारा ही बचा सकता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने पांडव की सेना को अस्त्र डालने को कहा था। जिसके बाद ही इस शस्त्र से बच पाए थे।

श्लोक

नारायणास्त्रं मोक्षाय न शस्त्रैः प्रतिबाध्यते।

अर्थ:

नारायणास्त्र का प्रतिकार शस्त्रों से नहीं किया जा सकता, केवल समर्पण से बचा जा सकता है।

ब्रह्मास्त्र

ये अस्त्र अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य से लेकर अश्वत्थामा तक के पास था। इस अस्त्र को कर्ण के विरुद्ध अर्जुन ने इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्होंने पूरे नियंत्रित के साथ किया था। लेकिन पूर्ण विनाश से बचा लिया गया। इसके अलावा कर्ण ने पूरे नियंत्रण के साथ अर्जुन के साथ इस्तेमाल किया था। सौप्तिक पर्व के अनुसार अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद पांडव शिविर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हुई। ऐसे में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ भी समाप्त हुआ था।

अर्जुन के पास था गाण्डीव धनुष

महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व और वन पर्व के अनुसार, अर्जुन के पास गाण्डीव धनुष था, जो अर्जुन को अग्नि की सहायता करने पर मिला था। ये एक ऐसा धनुष था जिसके कभी भी बाण समाप्त नहीं होते हैं। अर्जुन से पूरे कुरुक्षेत्र में इसी शस्त्र का इस्तेमाल किया था। भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महान योद्धाओं के विरुद्ध उपयोग किया गया था। धर्मयुद्ध में संतुलन बनाए रखने का मुख्य साधन यही शस्त्र बना था।

श्लोक

गाण्डीवं च धनुः श्रेष्ठं अक्षयबाणसमन्वितम्

अर्थ:

गाण्डीव श्रेष्ठ धनुष है, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते।

डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। जंसत्ता इन कथाओं की ऐतिहासिकता या वैज्ञानिक प्रमाण की पुष्टि नहीं करता है।