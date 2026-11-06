Dhanteras 2026 Yam Deepak: हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने का परपंरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति के साथ-साथ परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। इसी के कारण इसे यम दीपक या यम दीपदान कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस पर यम दीपक कब और कहां जलाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर यम दीपक जलाने की सही विधि, समय और धार्मिक महत्व…

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धनतेरस पर कब जलाएं यम दीपक?

धार्मिक परंपरा के अनुसार, धनतेरस के दिन यमराज के नाम पर एक दीपक जलाया जाता है। ये दीपक सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है। नई दिल्ली में इस दिन सूर्यास्त शाम 05:32 बजे होगा। स्थान के हिसाब से समय पर बदलाव हो सकता है।

किस दिशा में जलाएं यम दीपक

परंपरागत मान्यता के अनुसार, धनतेरस पर यम दीपक घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शास्त्रों में इस दिशा को यमराज की दिशा मानी जाती है। इसी के कारण इस दिशा में यम का दीपक जलाना शुभ है।

यम दीपक जलाने की सही विधि

घर की अच्छे से साफ-सफाई कर लें और उस स्थान को भी साफ कर लें जहां पर आप यम दीपक रखने वाले हैं। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें रूई की बाती और सरसों का तेल भर लें।

इसके बाद इसे दक्षिण दिशा में रखकर जला दें और मन में परिवार के सदस्यों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-शांति की प्रार्थना करते हुए इसे जला दें।

धनतेरस पर यम दीपक जलाने का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में यम दीपदान को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना को जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धाभाव से दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।

धनतेरस में क्यों रखते हैं यम दीपक?

यम दीपक जलाने को लेकर एक काफी प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक राजा के पुत्र की कुंडली में विवाह के चौथे दिन मृत्यु का योग बताया था। ऐसे में राजकुमार की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए रातभर अपने मुख्य द्वार पर सोने-चांदी के आभूषण और एक दीपक सजाकर रखा। इसके साथ ही रात्रि जागरण किया। ऐसे में जब यमराज राजकुमार के प्राण लेने आए, तो दीपकों की चमक और गीतों के कारण वह आगे नहीं बढ़ सके। ऐसे में यमराज राजकुमार के प्राण नहीं ले पाएं और उनका जीवन बच गया। इसी लोककथा के आधार को मानकर हर साल धनतेरस के दिन दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि, इस कथा का सार क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और प्रचलित पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त में स्थान पंचांग के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए यम दीपक जलाते समय किसी पंडित की सलाह लें या फिर पंचांग देखें